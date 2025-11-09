Radu Miruță, întâlnire oficială cu prințesa Sara Al Saud: România trebuie să își extindă relațiile economice dincolo de Uniunea Europeană

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor economice bilaterale și identificarea de noi oportunități de cooperare între România și Arabia Saudită.

Potrivit ministrului Economiei, întâlnirea cu prințesa Sara Al Saud reprezintă un pas important în direcția extinderii parteneriatelor României dincolo de spațiul Uniunii Europene.

„România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene. Avem resurse valoroase, competențe reale și parteneriate care merită construite cu încredere”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță: „Diplomația economică nu este despre vizite simbolice, ci despre decizii curajoase”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță a relatat cum a decurs prima interacțiune cu prințesa Sara Al Saud, care a avut loc telefonic, după ce ministrul nu a putut participa la Adunarea Națiunilor Unite pentru Turism, organizată la Riyadh.

„Recunosc că am crezut că este o glumă, dar am descoperit o persoană caldă, fermă și extrem de bine ancorată în realitățile economice ale regiunii. Mă bucur că acel apel telefonic a deschis un canal de dialog direct și productiv”, a spus ministrul Economiei.

România, deschidere economică spre Orientul Mijlociu

Întâlnirea dintre Radu Miruță și prințesa Sara Al Saud este parte a eforturilor Guvernului României de a dezvolta diplomația economică și de a atrage noi investiții străine. Ministrul a subliniat că „diplomația economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere și decizii curajoase, în interesul României”.