Radu Miruță: „USR nu poate fi scos de la guvernare, deși plătește pentru greșelile altora”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a comentat joi seară, la Prima News, situația politică actuală și rolul partidului din care face parte, USR în guvern.

El a răspuns la mai multe întrebări referitoare la posibila excludere a partidului din coaliție.

În cadrul intervenției, Miruță a explicat că, deși PSD și PNL au fost anterior la guvernare și au luat decizii controversate, acum USR se află într-o poziție dificilă, fiind nevoit să gestioneze consecințele fostei echipe de Guvern.

„Lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că, fără USR, am avut până mai adineauri și cu aceiași actori rămași, PSD cu PNL. Au fost în toată splendoarea lor la guvernare și au făcut tot ce au vrut. Și am văzut că mașina s-a dus și a spart farurile și a îndoit capota cu ei acolo. Au luat cele mai puține voturi la alegerile parlamentare din istoria PSD. N-au reușit în tur 2 candidatul Subținut Comun la Primăria Generală și așa mai departe”, a spus Radu Miruță.

Întrebat dacă PSD și PNL sunt la fel de vinovați pentru situația curentă, Miruță a afirmat că este important să se privească și situația din trecut și perspectiva de acum, actuală.

„Eu pot să spun ce s-a întâmplat înainte și pot să spun că m-a interesat de ce putem face de acum încolo. Ce n-a fost nici USR, ei au fost. Dar lumea spune, măi, Miruță, ne sătorăm să spui că-s doar ăștia de vină. Ne era foarte confortabil să spunem, lumea, ați făcut țara praf. V-am spus dinainte că o să fie zob bugetul.”, a spus Miruță.

Ministrul a clarificat și poziția USR în guvern, spunând că partidul nu poate fi exclus de la Guvernare, în ciuda discuțiilor și presiunilor din ultima vreme.

„Nu, pentru că nu-i ajută nici pe ei să scoată USR-ul de la guvernare. Este o situație grea prin care trece țara pentru vinovăția căreia sunt interesați că timpii au generat asta, să o distribuie și cu USR. Pentru că dacă este să ne uităm aritmetic, scoțându-l de la tablă participanții, USR acum este într-un guvern care ia niște decizii care nu sunt populare. Și ia deciziile astea pentru a corecta o problemă la care n-a fost parte. PSD încasează cu PNL deciziile pe care le iau astăzi, nepopulare și ei le iau, însă ei sunt cei care le-au făcut. Adică ai spart vasele, totuși strângi cioburile. USR acum e la strânsul cioburilor. El n-a spart vasele.”, a spus Miruță.