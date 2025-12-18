Prima pagină » Politic » Zelenski: Ucraina nu trebuie să își schimbe constituția pentru NATO

Zelenski: Ucraina nu trebuie să își schimbe constituția pentru NATO

Volodimir Zelenski a declarat joi, la Bruxelles, că Ucraina nu trebuie să își schimbe Constituția pentru a adera la NATO.
Zelenski: Ucraina nu trebuie să își schimbe constituția pentru NATO
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Nițu Maria
18 dec. 2025, 18:42, Politic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că nu crede că e necesară o modificare a Constituției țării, care include obiectivul aderării la NATO.

Aceasta vine la câteva zile după ce președintele ucrainean a sugerat că ar putea renunța temporar la această ambiție în schimbul unor garanții de securitate.

Blocarea intrării Ucrainei în alianța militară a fost o cerință constantă a Rusiei pentru a opri războiul de aproape patru ani împotriva țării.

Volodimir Zelenski a spus anterior că Ucraina ar putea accepta compromisuri privind NATO dacă primește garanții bilaterale de securitate, similare cu Articolul 5 al alianței.

Potrivit Articolului 5, acesta consideră un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor.

„Ca să fiu sincer, nu cred că trebuie să schimbăm Constituția țării noastre”, a spus Zelenski, adăugând că poporul ucrainean trebuie să decidă asupra propriei Constituții.

„Cu siguranță nu din cauza apelurilor din partea Federației Ruse sau a altcuiva”, a mai spus el.

Președintele a mai precizat că garanțiile de securitate împotriva unor noi atacuri rusești, susținute de aliați precum Statele Unite, sunt foarte importante pentru orice potențial acord de pace.

Totuși, el a declarat că discuțiile internaționale ar putea pune presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii în alte domenii în schimbul acestor garanții.

„Trebuie să existe un parteneriat. Nu poate exista nicio discuție despre schimb aici”, a spus Zelenski.

Kievul a inclus obiectivele de aderare la NATO și Uniunea Europeană în Constituția sa din 2019.

