Zelenski: Ucraina nu trebuie să își schimbe constituția pentru NATO

„Ca să fiu sincer, nu cred că trebuie să schimbăm Constituția țării noastre”, a spus Zelenski, adăugând că poporul ucrainean trebuie să decidă asupra propriei Constituții.
„Cu siguranță nu din cauza apelurilor din partea Federației Ruse sau a altcuiva”, a mai spus el.
Președintele a mai precizat că garanțiile de securitate împotriva unor noi atacuri rusești, susținute de aliați precum Statele Unite, sunt foarte importante pentru orice potențial acord de pace.
Totuși, el a declarat că discuțiile internaționale ar putea pune presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii în alte domenii în schimbul acestor garanții.
„Trebuie să existe un parteneriat. Nu poate exista nicio discuție despre schimb aici”, a spus Zelenski.
Kievul a inclus obiectivele de aderare la NATO și Uniunea Europeană în Constituția sa din 2019.