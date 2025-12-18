Zelenski: Ucraina nu trebuie să își schimbe constituția pentru NATO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că nu crede că e necesară o modificare a Constituției țării, care include obiectivul aderării la NATO.

Aceasta vine la câteva zile după ce președintele ucrainean a sugerat că ar putea renunța temporar la această ambiție în schimbul unor garanții de securitate.

Blocarea intrării Ucrainei în alianța militară a fost o cerință constantă a Rusiei pentru a opri războiul de aproape patru ani împotriva țării.

Volodimir Zelenski a spus anterior că Ucraina ar putea accepta compromisuri privind NATO dacă primește garanții bilaterale de securitate, similare cu Articolul 5 al alianței.

Potrivit Articolului 5, acesta consideră un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor.