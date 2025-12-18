Prima pagină » Politic » Racheta balistică Oreshnik a fost amplasată în Belarus, anunță Lukașenko

Belarus a primit racheta balistică rusească Oreshnik, care poate transporta focoase nucleare și reduce distanța de lansare către Ucraina.
18 dec. 2025, 20:05, Politic

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat joi că un sistem de rachete balistice rusesc, denumit Oreshnik, a fost desfășurat pe teritoriul țării și a intrat în serviciu activ de luptă.

Desfășurarea transformă Belarusul într-un posibil punct de lansare pentru atacuri cu rachete rusești, apropiind zona de lansare la doar câteva zeci de kilometri de Ucraina.

De la începutul războiului, Belarus a permis folosirea teritoriului său pentru mișcarea trupelor ruse, lansări de rachete și atacuri cu drone.

Oreshnik este o rachetă balistică rusească cu rază intermediară de acțiune, proiectată pentru transportul focoaselor nucleare.

Președintele rus Vladimir Putin a prezentat racheta în noiembrie 2024, susținând că reprezintă un tip de armă pe care sistemele occidentale de apărare aeriană nu îl pot intercepta.

Totuși, experții rămân sceptici privind adevăratele capacități ale acestei rachete, similar altor „superarme” rusești.

Volodimir Zelenski a afirmat în octombrie că Oreshnik are o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri, dar nu poate atinge ținte aflate la circa 700 de kilometri de punctul de lansare.

El a mai spus că Rusia poate produce maxim șase astfel de rachete pe an.

Racheta a fost folosită pentru prima dată în luptă pe 21 noiembrie 2024, într-un atac rusesc asupra orașului Dnipro. Potrivit lui Vladimir Putin, racheta nu transporta un focos nuclear în acel moment.

