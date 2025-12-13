SUA anunță ridicarea unor sancțiuni comerciale asupra Belarusului, aliat apropiat al Rusiei

Anunțul a fost făcut de John Coale, trimisul special al SUA pentru Belarus, după întâlnirile cu președintele belarus Alexander Lukașenko, care au avut loc vineri și sâmbătă în capitala țării, Minsk.

Belarus, aliat apropiat al Rusiei, a fost izolat de comunitatea internațională și sancționat de mai mulți ani pentru încălcări ale drepturilor omului și pentru permiterea folosirii teritoriului său de către Moscova în invazia Ucrainei din 2022.

Coale a descris discuțiile de două zile drept „foarte productive” și a precizat că normalizarea relațiilor dintre Washington și Minsk rămâne obiectivul principal al diplomației americane.

„Ridicăm sancțiuni, eliberăm deținuți. Vorbim constant între noi”, a declarat oficialul american, conform agenției Belta, preluată de AP.

Oficialul a subliniat că relația bilaterală trece de la „pași de bebeluș la pași mai siguri” pe măsură ce dialogul dintre cele două țări se intensifică.

În septembrie 2025, SUA anunțaseră deja relaxarea unor sancțiuni, iar Belarus eliberase peste 50 de deținuți politici către Lituania. De la iulie 2024, Minsk a eliberat în total peste 430 de prizonieri politici, într-o tentativă de apropiere de Occident.

Discuțiile recente au abordat și situația din Venezuela, precum și invazia Rusiei în Ucraina.

Coale a precizat că Lukașenko a oferit „sfaturi utile” privind gestionarea conflictului, menționând că președintele belarus și Vladimir Putin sunt „prieteni de lungă durată” cu un nivel de relație suficient de strânsă pentru a discuta asemenea probleme. „În mod natural, președintele Putin poate accepta unele sfaturi și altele nu”, a adăugat Coale.