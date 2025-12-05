Lituania se pregătește să declare stare de urgență din cauza contrabandei cu baloane din Belarus

Lituania intenționează să declare starea de urgență săptămâna viitoare, a anunțat, vineri, Inga Ruginiene, prim-ministra țării. Anunțul vine după ce în această săptămână, aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza prezenței unor baloane în spațiul său aerian, scrie LRT.

„Experții au stabilit că starea și forma de urgență vor fi cele mai eficiente în acest moment, iar eu voi urma sfatul lor. Prin urmare, vom face acest anunț săptămâna viitoare (starea de urgență – n.r.). Dacă situația evoluează, este posibil să intensificăm măsurile”, a declarat vineri Ruginene, potrivit sursei citate.

Legea privind gestionarea crizelor și protecția civilă din Lituania prevede că starea de urgență națională este declarată atunci când impactul unui eveniment de urgență îndeplinește criteriile guvernului pe două sau mai multe teritorii municipale.

În acest an, Lituania a interceptat peste 500 de baloane lansate din Belarus. S-a constatat că baloanele conțineau țigări de contrabandă, dar și dispozitive de urmărire GPS.

Oficialii din Vilnius afirmă că, în viitor, aceste baloane ar putea fi echipate cu camere de supraveghere, dispozitive incendiare și chiar explozibili.

De asemenea, ei sunt de părere că baloanele ajută Rusia să identifice punctele slabe actuale ale flancului estic al NATO de fiecare dată când trec granița.