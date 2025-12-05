Ucraina mărește procesarea rapiței și soiei pe fondul scăderii recoltei de floarea-soarelui, afirmă un analist

Ucraina este cel mai mare exportator mondial de ulei de floarea-soarelui, însă producția ar putea scădea semnificativ în sezonul 2025/2026, deoarece seceta și temperaturile ridicate din regiunile sudice ale țării au redus considerabil recolta de floarea-soarelui, scrie ESM.

Analista ASAP Agri Victoria Blazhko a spus pentru site-ul agricol Latifundist că recolta ucraineană de semințe de floarea-soarelui din 2025 ar putea ajunge la 10,4 milioane de tone, față de aproximativ 12 milioane de tone în 2024.

Compania de consultanță și-a redus constant prognoza de recoltă la 10,4 milioane de tone, de la 10,8 milioane și 11,4 milioane de tone, din cauza deteriorării condițiilor meteo.

Procesarea oleaginoaselor

Blazhko a spus că Ucraina are capacitatea de a procesa cel puțin 20 de milioane de tone de oleaginoase pe an, iar odată cu recolta redusă de floarea-soarelui, companiile au început să proceseze soia și rapiță.

Exporturile de soia și rapiță au fost practic oprite la începutul sezonului din cauza introducerii unei taxe de export de 10%.

Ea a spus că procesarea rapiței ar putea ajunge la un nivel record de 1,4 milioane de tone, comparativ cu 490.000 de tone în sezonul trecut, în timp ce procesarea soiei ar urma să crească la 3 milioane de tone, de la 2,8 milioane de tone.

„Procesarea internă înlocuiește tot mai mult exporturile, iar echilibrul din piață se mută în favoarea fabricilor de procesare”, a spus Blazhko.

În sezoanele precedente, Ucraina a exportat cea mai mare parte a recoltei sale de rapiță și soia.

Analistul APK-Inform a declarat luna trecută că producția ucraineană de ulei de floarea-soarelui ar putea scădea la 5,13 milioane de tone în 2025/2026, de la 5,24 milioane de tone în 2024/2025 și 6,63 milioane de tone în 2023/2024.

APK-Inform a mai spus că exporturile de soia ale Ucrainei ar putea scădea la 2,43 milioane de tone în 2025/2026, de la 4,16 milioane de tone în 2024/2025, în timp ce exporturile de rapiță ar putea coborî la 2,35 milioane de tone, de la 3,14 milioane de tone în 2024/2025.