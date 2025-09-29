Ucraina se menține printre primii furnizori bio ai UE și își schimbă strategia de export

Ucraina se menține de ani buni între primii cinci furnizori de produse bio ai Uniunii Europene, confirmându-și statutul de lider regional în agricultura organică, chiar și în condițiile unui sector agricol puternic afectat de război și restricții comerciale, potrivit viceministrului Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Vysotsky.

Ținta: 25% agricultură ecologică, asemenea UE

În prezent, 350.000 de hectare sunt certificate ca terenuri ecologice, reprezentând 1,2% din suprafața agricolă totală a Ucrainei. De asemenea, 436 de operatori respectă reglementările ecologice ale UE sau SUA, în funcție de piața pe care activează, iar 260 sunt certificați la standarde internaționale. În Ucraina funcționează deja două organisme de certificare, iar cererea pentru produsele bio este în creștere.

„Obiectivele noastre sunt ambițioase: să ajungem la 5%, apoi la 25%, asemenea țărilor UE”, a precizat oficialul ucrainean, citat de Interfax-Ukraine. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni dedicate Zilei Agriculturii Ecologice în Ucraina.

Pentru susținerea acestui parcurs, este în lucru un proiect de lege care urmărește armonizarea legislației ecologice ucrainene cu noile norme ale UE și care ar putea fi adoptat chiar în această toamnă. „Sectorul ecologic prezintă unii dintre cei mai promițători indicatori în ceea ce privește implementarea legislației agricole europene”, spun oficialii din agricultură.

Schimbare de strategie: se exportă produse finite, nu materia primă

Deși agricultura ecologică dă în continuare semne de creștere, exporturile totale de cereale din Ucraina au scăzut semnificativ în sezonul 2024-2025, cu 10 milioane de tone mai puțin față de sezonul anterior, din cauza războiului. Chiar și așa, în septembrie 2025, Ucraina a exportat peste 500.000 de tone, iar totalul primei luni din sezonul curent, iulie, a ajuns la 1,67 milioane de tone, potrivit datelelor furnizate de APK-Inform.

Pe segmentul procesării, exporturile de șrot de soia au depășit deja 1 milion de tone, iar așa-numitele „amendamente soia-rapiță” adoptate recent (măsuri legislative care descurajează exportul brut și încurajează transformarea locală a semințelor în produse finite) ar putea crește rapid capacitatea de procesare internă a semințelor oleaginoase.