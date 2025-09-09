Prima pagină » Economic » INS: Exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4%

INS: Exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4%

În luna iulie 2025, exporturile FOB au însumat 8900,2 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 11537,1 milioane euro, rezultând un deficit de 2636,9 milioane euro. Faţă de luna iulie 2024, exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4%.
Laura Buciu
09 sept. 2025, 09:21, Economic

În perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, exporturile FOB au însumat 56587,6 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 75899,1 milioane euro, potrivit Institului Național de Statistică (INS).

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, exporturile au crescut cu 3,7%, iar importurile au crescut cu 4,5%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 a fost de 19311,5 milioane euro, mai mare cu 1272,6 milioane euro (+7,1%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024.

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,0% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate1) (27,3% la export şi 28,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 a fost de 40597,7 milioane euro la expedieri şi de 54747,7 milioane euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 a fost de 15989,9 milioane euro la exporturi şi de 21151,4 milioane euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.