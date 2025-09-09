INS: Exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4%

În perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, exporturile FOB au însumat 56587,6 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 75899,1 milioane euro, potrivit Institului Național de Statistică (INS).

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, exporturile au crescut cu 3,7%, iar importurile au crescut cu 4,5%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 a fost de 19311,5 milioane euro, mai mare cu 1272,6 milioane euro (+7,1%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024.

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,0% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate1) (27,3% la export şi 28,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 a fost de 40597,7 milioane euro la expedieri şi de 54747,7 milioane euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 a fost de 15989,9 milioane euro la exporturi şi de 21151,4 milioane euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.