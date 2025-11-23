India schimbă decizia privind importurile de animale după ancheta grădinii zoologice Ambani

Decizia a venit după ce multe țări au susținut revocarea unei recomandări stricte anterioare.

Recomandarea viza grădina zoologică privată administrată de cea mai bogată familie din Asia.

Vantara este o grădină zoologică de 3.500 de acri din Gujarat. Este administrată de brațul filantropic al conglomeratului Reliance condus de Mukesh Ambani și familia sa.

Organizații non-profit și grupuri de protecție a faunei au acuzat instituția de importuri necorespunzătoare de animale. Acuzațiile au declanșat o anchetă mai amănunțită din partea Germaniei și a UE.

În septembrie, Secretariatul CITES a vizitat facilitățile. Luna aceasta, a emis un raport prin care solicita Indiei „să nu mai elibereze permise de import”, potrivit Reuters.

Raportul indica discrepanțe între datele comerciale ale exportatorilor și importatorilor. De asemenea, constata lipsa unor verificări suficiente privind originea unor animale.

La reuniunea CITES din Uzbekistan, transmisă în direct duminică, recomandarea a fost revocată.

Mai multe țări au considerat măsura prematură

Multe țări, printre care India, Statele Unite, Japonia și Brazilia, au considerat că măsura era prematură. Unele au spus că nu existau dovezi privind importuri ilegale în India.

„Nu pare să existe suficient sprijin pentru menținerea recomandării”, a declarat Naimah Aziz, președintele Comitetului permanent al CITES. Ea le-a spus delegaților că pot fi luate în considerare măsuri de reglementare suplimentare.

CITES este un tratat global care reglementează comerțul cu plante și animale pe cale de dispariție.

India s-a opus anterior recomandării ONU.

Vantara a declarat anterior că rămâne angajată în transparență și respectarea legii. Instituția nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Grădina zoologică Vantara adăpostește aproximativ 2.000 de specii. Printre ele se află animale exotice importate din Africa de Sud, Venezuela și Republica Democratică Congo. Exemple: șerpi, broaște țestoase, tigri, girafe și șopârle cu coadă spinoasă.

Delegatul Indiei a afirmat angajamentul țării față de respectarea CITES. Belgia și cel puțin un grup de conservare, Pan African Sanctuary Alliance, au cerut suspendarea exporturilor către India până la soluționarea problemelor.

În septembrie, o anchetă numită de Curtea Supremă a Indiei a absolvit Vantara de orice vină. Instituția a declarat că respectă toate legile.

Comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall, a declarat în august că statele UE vor acorda o atenție specială cererilor de export către India și instituția în cauză.