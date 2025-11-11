Cruzime. Un constănțean confecționa capcane cu cuie pentru pisici și le rănea. VIDEO

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au făcut o percheziție domiciliară, în localitatea Valu lui Traian, la locuința unui bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor.

Din cercetări a reieșit că, în luna octombrie a anului 2025, un bărbat, de 58 de ani, ar fi confecționat un dispozitiv artizanal, cu care ar fi rănit, în mod intenționat, o pisică.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care o praștie metalică, o țeavă metalică, un dispozitiv confecționat artizanal dintr-un cui, precum și o cutie ce conținea bile metalice și de plastic, bunuri presupuse a fi deținute cu scopul rănirii animalelor.

De asemenea, în exteriorul curții imobilului persoanei în cauză au fost identificate mai multe dispozitive confecționate artizanal (țevi PVC și cuie), montate pe copaci, susceptibile a fi fost utilizate în același scop.

Luni, bărbatul de 58 de ani a fost prezentat procurorului de caz și a primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.