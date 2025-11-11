Prima pagină » Social » Cruzime. Un constănțean confecționa capcane cu cuie pentru pisici și le rănea. VIDEO

Cruzime. Un constănțean confecționa capcane cu cuie pentru pisici și le rănea. VIDEO

Un bărbat de 58 de ani din Valu lui Traian este cercetat pentru cruzime față de animale. Polițiștii au descoperit la locuințs ds mai multe dispozitive confecționate artizanal, presupuse a fi folosite pentru rănirea animalelor.
Andreea Tobias
11 nov. 2025, 08:13, Social

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au făcut o percheziție domiciliară, în localitatea Valu lui Traian, la locuința unui bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor.

Din cercetări a reieșit că, în luna octombrie a anului 2025, un bărbat, de 58 de ani, ar fi confecționat un dispozitiv artizanal, cu care ar fi rănit, în mod intenționat, o pisică.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care o praștie metalică, o țeavă metalică, un dispozitiv confecționat artizanal dintr-un cui, precum și o cutie ce conținea bile metalice și de plastic, bunuri presupuse a fi deținute cu scopul rănirii animalelor.

De asemenea, în exteriorul curții imobilului persoanei în cauză au fost identificate mai multe dispozitive confecționate artizanal (țevi PVC și cuie), montate pe copaci, susceptibile a fi fost utilizate în același scop.

Luni, bărbatul de 58 de ani a fost prezentat procurorului de caz și a primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.