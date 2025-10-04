Peste 200 de animale găsite în condiții insalubre într-o casă. Proprietara, arestată 

Samantha Boyd, 57 de ani, licențiată ca reabilitator de animale sălbatice în statul New York, a fost pusă sub acuzare pentru cruzime față de animale și pentru punerea în pericol a unei persoane vulnerabile, după ce polițiștii au descoperit 206 animale în condiții insalubre în casa ei din Northport, a transmis biroul procurorului districtual din Suffolk.

Printre animalele găsite se aflau câini, pisici, porumbei, iepuri, veverițe zburătoare, papagali, arici, hamsteri, porcușori de Guineea, găini și chiar broaște țestoase.

Toate erau ținute în cuști supraaglomerate, pline de gunoaie și fecale, cu hrană și apă contaminate, potrivit NBC News.

Locuința era infestată cu insecte și păianjeni, iar în unele zone mormanele de deșeuri făceau casa aproape impracticabilă.

Anchetatorii au găsit și o femeie de 95 de ani la etaj, izolată de restul casei de grămezile de gunoaie.

Nu este clar ce legătură avea aceasta cu Boyd sau cu partenerul ei, Neal Weschler, în vârstă de 61 de ani, care a fost de asemenea inculpat pentru cruzime față de animale.

„Este o situație profund tulburătoare. Cruzimea și neglijența față de animale nu vor fi tolerate în districtul nostru,” a declarat procurorul Raymond Tierney.

Toate animalele au fost salvate de echipa BEAST (Biological, Environmental and Animal Safety Team) împreună cu mai multe organizații nonprofit.

Multe dintre ele vor fi disponibile în curând pentru adopție, potrivit autorităților.