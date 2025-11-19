O zonă cu plaje incredibile și ape cristaline, considerată „al optulea continent” și izolată milioane de ani, este neglijată de turiști

O insulă mare, izolată geologic de restul globului timp de milioane de ani, adesea supranumită „al optulea continent”, este neglijată de turiști deși are plaje incredibile și ape cristaline, potrivit Express.

În plus, Madagascar se diferențiază de alte țări prin flora și fauna unice în lume. Cercetătorii estimează că aproximativ 90% din flora și fauna sa nu pot fi găsite în alte părți de pe planetă. Madagascar găzduiește aproape 100 de specii de lemuri, unii dintre cei mai spectaculoși cameleoni ai planetei, peste o sută de specii de păsări unice și șapte tipuri de baobab.

Paradisul necunoscut

Insula nu are foarte mulți turiști în comparație cu alte zone ale lumii din diferite motive. Accesul destul de dificil, cu escale la avion sau călătorii lungi cu vaporul, îi sperie pe turiști. De asemenea, zona nu este destul popularizată astfel încât numeroși turiști pur și simplu nu știu ce le oferă Madagascarul. Criza politică din națiunea africană contribuie la lipsa de dezvoltare a turismului.

Deși multe zone se confruntă cu amenințări din cauza defrișărilor și a schimbărilor climatice, insula este conservată destul de bine. Vizitatorii sunt pur și simplu captivați de cât de diferit este totul în comparație cu Africa continentală. Experții în călătorii de la Sundowner Holidays, care organizează excursii personalizate pe insulă, descriu Madagascarul ca un paradis pentru pasionații de natură.

Păduri tropicale, plaje senzaționale, animale și plante unice

Insula este plină de păduri tropicale, zone de deșert și linii de coastă extinse și bine conservate. Diversitatea extraordinară a faunei sălbatice și a plantelor insulei este atât de mare încât anumiți ecologiști susțin că merită recunoașterea ca un continent.

Madagascarul are una dintre cele mai extinse linii de coastă din lume. Coasta de 4.800 de kilometri este cea mai lungă din Africa și are o sumedenie o de plaje spectaculoase. Printre acestea sunt Île Sainte-Marie, apreciată pentru oportunitățile de observare a balenelor, și Andilana de pe Nosy Be lăudată pentru peisajul uluitor. Țărmurile izolate și pitorești din apropierea orașului Morondava, alături de peisajele de coastă și împădurite din Ifaty, oferă alte peisaje unice.

Dimensiunea și diversitatea geografică a Madagascarului duc la formarea de condiții climatice diferite pe insulă. Cele mai calde perioade au loc de obicei în decembrie și ianuarie, când temperaturile pe coastă sunt în medie de peste 30 de grade Celsius.

Odată parte a supercontinentului Gondwana, insula s-a desprins și s-a separat de India în urmă cu aproximativ 88 de milioane de ani. De atunci, flora și fauna sa au evoluat izolat, având foarte puține specii noi care au sosit și aproape niciuna care a plecat. Geografia unică a insulei contribuie la această biodiversitate. Un lanț muntos central separă pădurile tropicale umede din est de regiunile vestice și sudice mai uscate. Vestul se mândrește cu formațiuni magnifice de calcar „tsingy” și câmpii aride, în timp ce estul găzduiește păduri și râuri.