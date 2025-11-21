Un membru al consiliului de administrație al BBC demisionează și critică „problemele de guvernanță”

Shumeet Banerji a anunțat vineri consiliul de administrație despre demisia sa, a transmis BBC într-un comunicat.

Aceasta vine după ce directorul general al corporației, Tim Davie, și directorul executiv al BBC News, Deborah Turness, au demisionat la începutul acestei luni, în urma unei dispute privind editarea unui documentar Panorama despre Donald Trump, potrivit Sky News.

Banerji a invocat „probleme de guvernanță” la conducerea BBC drept motiv pentru demisia sa, declarând într-o scrisoare că „nu a fost consultat” cu privire la evenimentele care au dus la demisiile lui Davie și ale lui Turness, relatează BBC News.

„Mandatul domnului Banerji în consiliul de administrație, în calitate de director neexecutiv, urma să se încheie la sfârșitul lunii decembrie și îi mulțumim pentru serviciile sale”, a declarat un purtător de cuvânt al BBC.

„Căutarea unui înlocuitor este deja în curs de desfășurare și vom oferi informații suplimentare la momentul potrivit.” Banerji a fost numit în consiliul de administrație al BBC ca unul dintre directorii neexecutivi în ianuarie 2022, mandatul său urmând să fie încheiat pe 31 decembrie.

Era responsabil cu protejarea independenței BBC

Ca parte a rolului său, el era responsabil pentru menținerea și protejarea independenței BBC acționând în interesul public, asigurându-se că procesul decizional al consiliului de administrație este în interesul public și exercitând o judecată independentă, potrivit unui profil de pe site-ul corporației.

Banerji a fondat firma de consultanță și investiții Condorcet, care se concentrează pe companii tehnologice aflate în stadiu incipient și în dezvoltare.

În 2012, a demisionat din funcția de director executiv al firmei de consultanță Booz And Company. Domnul Banerji face parte în prezent din consiliul de administrație al mai multor companii, inclusiv Hewlett-Packard Company.