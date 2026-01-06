Prima pagină » Știri externe » China rămâne fără petrolul Venezuelei? Reuters: SUA negociază cu Caracas preluarea țițeiului programat pentru China

Caracas și Washington discută reluarea exporturilor de petrol venezuelean către SUA, potrivit surselor agenției Reuters
Gabriel Negreanu
07 ian. 2026, 00:07, Știri externe

Oficiali guvernamentali din Caracas și Washington poartă discuții privind exportul de țiței venezuelean către rafinării din Statele Unite, potrivit mai multor surse guvernamentale și din industrie citate de Reuters. Un posibil acord ar putea redirecționa o parte din volumele destinate Chinei și ar ajuta compania de stat PDVSA să evite noi reduceri de producție.

Venezuela are în prezent milioane de barili încărcați pe tancuri petroliere sau depozitați, pe care nu i-a putut expedia din cauza unei blocade a exporturilor instituită la mijlocul lunii decembrie de președintele american Donald Trump, măsură care a intensificat presiunea Washingtonului asupra guvernului condus de Nicolás Maduro. Situația s-a accelerat după ce forțele americane l-au capturat pe Maduro în weekend.

Sursele Reuters susțin că un aranjament pentru vânzarea țițeiului „blocat” către SUA ar putea începe prin realocarea unor cargouri inițial programate pentru China principalul cumpărător al Venezuelei în ultimul deceniu, mai ales după sancțiunile americane aplicate în 2020 actorilor implicați în comerțul cu petrol venezuelean.

În prezent, fluxul de petrol venezuelean către SUA este controlat integral de Chevron, partener major al PDVSA în mai multe joint-venture-uri, care operează în baza unei autorizații americane și a exportat în ultimele luni între 100.000 și 150.000 de barili pe zi. În condițiile blocadei, Chevron ar fi rămas singura companie care încarcă și expediază „fluid” țiței din Venezuela, potrivit Reuters.

PDVSA ar fi fost deja nevoită să reducă producția din cauza lipsei de spațiu de stocare, iar fără o reluare rapidă a exporturilor ar putea urma noi tăieri de output, avertizează una dintre surse. Casa Albă, oficialii venezueleni și PDVSA nu au comentat imediat. În schimb, Ministerul Petrolului de la Caracas a acuzat SUA că urmărește „furtul” rezervelor venezuelene și a denunțat capturarea lui Maduro drept o „răpire”.

Pentru rafinăriile americane de pe Coasta Golfului, țițeiul greu venezuelean este potrivit pentru procesare: înainte ca Washingtonul să introducă primele sancțiuni energetice, acestea importau aproximativ 500.000 de barili pe zi din Venezuela.

