Sinucidere în arestul Poliției Galați. Un tânăr, arestat pentru că a atacat un livrator, s-a spânzurat cu ajutorul unei haine

O persoană s-a sinucis în arestul Poliției Galați. Incidentul a avut loc marți, înainte de prânz. Cel care a murit este un tânăr arestat preventiv pentru că a atacat un livrator.
Petru Mazilu
11 nov. 2025, 15:28, Social

UPDATE

Polițiștii gălățeni au confirmat incidentul din arest.

„La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Galați a găsit un bărbat, de 25 de ani, persoană privată de libertate, spânzurat într-una dintre camerele centrului, folosind un hanorac pe care îl legase de bara metalică a unuia dintre paturile din cameră. Cu aproximativ 50 minute înainte de găsirea acestuia, polițiștii au discutat cu bărbatul în legătură cu o cerere de cumpărături pe care acesta o formulase”, a transmis IPJ Galați.

Personalul medical sosit la fața locului i-a acordat bărbatului asistență de specialitate, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul acestuia.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul, a precizat IPJ Galați.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Incidentul s-a produs marți, 11 noiembrie, înainte de prânz. Polițiștii au descoperit cadavrul tânărului de 25 de ani. El s-a sinucis cu ajutorul unei haine.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, cel decedat este tânărul de 25 de ani care zilele trecute a atacat un livrator de băuturi alcoolice.

Tânărul a ajuns după gratii după ce a folosit un cuțit pentru a amenința un livrator de băuturi alcoolice. El a furat pachetul cu băuturi alcoolice și a folosit o altă identitate pentru a-și pierde urma.

Livratorul, un alt tânăr din Republica Moldova, s-a dus la secția de Poliție. Hoțul a fost prins și, ulterior, Judecătoria Galaţi a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, faţă de gălățeanul cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

