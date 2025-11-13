Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO

Livratorul, un bărbat de 33 de ani, cetățean străin, mergea pe stradă pentru a face o livrare când a fost oprit de tânăr. Agresorul l-a împins, a dat să-l lovească și s-a urcat pe scuter ca să plece cu el.

Nu a putut porni scuterul. Oamenii care se aflau în zonă au intervenit.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit că bărbatul, în vârstă de 33 de ani, cetățean străin și angajat ca livrator, se deplasa cu scuterul pentru a efectua o livrare, moment în care a fost oprit de o persoană care, prin acte de violență, a încercat să-l deposedeze de vehicul. Mai multe persoane aflate în zonă au intervenit în sprijinul victimei, iar polițiștii Brigăzii Rutiere, care au observat conflictul, au acționat prompt pentru prevenirea escaladării și restabilirea ordinii publice”, arată Poliția Capitalei.

Tânărul era agitat și agresiv

Fix atunci treceau doi polițiști de la Brigada Rutieră, care au văzut că tânărul era agitat și agresiv. L-au imobilizat.

„Polițiștii Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au intervenit pentru aplanarea unui conflict pe o stradă din Sectorul 3. Au imobilizat, respectând prevederile legale, un tânăr care ar fi încercat să sustragă un scuter de la un bărbat, cetățean străin, manifestând un comportament agresiv”, informează Poliția Capitalei.

Tâlhărie prin acte de violență

Polițiștii de la Secția 10 au venit în sprijin și au dus persoanele implicate la sediu. Din cercetări s-a stabilit că tânărul a încercat să comită o infracțiune de tâlhărie prin acte de violență.

Tânărul de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților.