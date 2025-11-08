Franța: Trei femei, arestate pentru că au plănuit un atac asupra unor baruri sau săli de concerte

Un plan sinistru, a fost descoperit, în timp ce Franța se pregătește să comemoreze a zecea aniversare a atacurilor din 13 noiembrie 2015. Trei femei au fost acuzate pe 10 octombrie de „participare la o conspirație criminală teroristă în vederea pregătirii de infracțiuni împotriva persoanelor”, a aflat Le Figaro de la Parchetul Național Antiterorist (PNAT), confirmând dezvăluirile RTL și Le Parisien .

Cele trei suspecte, în vârstă de 18, 19 și 21 de ani, au fost plasate în arest preventiv. Acesta este al șaselea atac dejucat în Franța de la începutul anului 2025, potrivit PNAT.

Femeile neagă acuzațiile

Toate trei, cetățene franceze și radicalizate, au fost arestate în Lyon, Vierzon și Villeurbanne. Tânăra de 19 ani, care a abandonat școala și este șomeră, este considerată creierul grupării. Discuțiile ei cu un islamist au condus DGSI (Direcția Generală de Securitate Internă) la ea și au dezvăluit planul pe care îl punea la punct împreună cu ceilalți doi suspecți. Potrivit RTL, aceasta ar fi discutat despre prețul de achiziție al unei puști de asalt de tip Kalașnikov și despre fabricarea de centuri explozive.

Ancheta va trebui să dezlege adevăratele intenții ale celor implicați, măsura în care a fost elaborat planul lor criminal și capacitatea lor de a-l pune în aplicare. Toate cele trei inculpate neagă că ar fi plănuit atacul.