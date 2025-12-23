Tu știi ce tip de roșii ar trebui să consumi iarna? Explicațiile unui bucătar celebru, cu trei stele Michelin

Fructele și legumele reprezintă o parte esențială a piramidei alimentare și sunt alimente de bază în dieta oamenilor. Ambele categorii au multe caracteristici comune, printre care și sezonalitatea, care ne permite să alegem cele mai bune produse de pe piață și să le alternăm în alimentație, notează La Vanguardia.

Atât fructele, cât și legumele au o perioadă naturală de recoltare, ceea ce înseamnă că gustul și textura lor sunt mult mai bune dacă sunt consumate în sezonul potrivit. Acest lucru este valabil pentru numeroase produse, printre care roșiile, bananele sau portocalele.

În cazul roșiilor, de exemplu, există două perioade principale. Vara este sezonul lor natural de vârf, iar iarna sunt cultivate în sere. Acest lucru face posibil consumul lor pe tot parcursul anului, mai ales că există și numeroase soiuri diferite.

Roșia este un aliment „versatil”, care poate fi folosit în bucătărie sub multe forme, gătit, pasat sau consumat întreg. Este un aliment sărac în calorii și bogat în antioxidanți și vitamine din majoritatea grupelor, potrivit unui raport al organizației.

Celebrul bucătar Jordi Cruz a vorbit și el despre acest subiect și a recomandat câteva dintre cele mai potrivite soiuri de roșii care pot fi găsite în supermarketuri iarna, fără ca gustul și textura să fie afectate de sezon.

„Roșiile sunt, în mod obișnuit, bune de consumat pe timp de vară, dar există soiuri târzii sau care se dezvoltă foarte bine în sere și sunt cele mai bune pentru a fi consumate când este frig”, a explicat Jordi Cruz.

Ce soiuri de roșii ar trebui să consumăm iarna

Bucătarul restaurantului ABaC, recompensat cu trei stele Michelin, a subliniat clar ce ar trebui să caute consumatorii.

„Trebuie să căutăm soiuri care nu sunt foarte timpurii”, a spus Jordi Cruz.

Primul tip menționat de acesta se numește Amela.

„Este o roșie dulce, foarte gustoasă”, a precizat el despre acest soi, care este produs „în colaborare cu Japonia”.

Un alt soi recomandat este RAF, care iarna „este foarte bun”, potrivit bucătarului. Același lucru l-a spus și despre Kumato, o roșie ceva mai închisă la culoare, dar „foarte interesantă” pentru consum în sezonul rece.

„Una care mie îmi place tot anul și care nu dă greș niciodată este aceasta”, a mai spus Jordi Cruz, referindu-se la roșiile Cherry, ușor de găsit în supermarketuri. „Pe tot parcursul anului sunt adevărate bombe de vitamine și sunt delicioase”, a adăugat celebrul bucătar.