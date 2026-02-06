Arhitectul șef, administratorul public și adjunctul Poliției Locale Sector 5, reținuți

La finalul audierilor maraton de vineri, Iulian Constantin Cârlogea, de arhitectul șef Robert Mihai Bașca și de Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale Sector 5.

Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore.

Un alt șef din poliția locală este plasat sub control judiciar.

Persoanele reținute vor fi prezentate sâmbătă la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii DNA au descins vineri la Primăria Sectorului 5 într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție din domeniul imobiliar, fiind suspectați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef.