Arhitectul șef, administratorul public și adjunctul Poliției Locale Sector 5, reținuți

Trei funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 5 au fost reținuți după audierile ce au urmat pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5. Este vorba de administratorul public, de arhirectul șef și de directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5.
06 feb. 2026, 21:56, Social

La finalul audierilor maraton de vineri, Iulian Constantin Cârlogea, de arhitectul șef Robert Mihai Bașca și de Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale Sector 5.

Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore.

Un alt șef din poliția locală este plasat sub control judiciar.

Persoanele reținute vor fi prezentate sâmbătă la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii DNA au descins vineri la Primăria Sectorului 5 într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție din domeniul imobiliar, fiind suspectați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef.

 

 

