Pediatria de la Spitalul Municipal Curtea de Argeș a fost modernizată

„Secția a fost complet modernizată și transformată într-un spațiu sigur, luminos și funcțional, adaptat nevoilor copiilor și activității medicale. Noile saloane, circuitele corecte și condițiile îmbunătățite vor asigura îngrijire mai bună pentru peste 5.000 de copii care ajung aici anual, din Curtea de Argeș și din localitățile din jur”, spune Rogobete, pe Facebook.

Această investiție înseamnă mai mult confort pentru pacienți, condiții moderne pentru personalul medical și servicii de sănătate mai sigure pentru comunitate, potrivit ministrului.

„Ca ministru al Sănătății, nu pot decât să apreciez și să felicit astfel de proiecte care contribuie concret la dezvoltarea sistemului de sănătate și la creșterea calității îngrijirii pentru copii. Continuăm modernizarea infrastructurii medicale”, a mai spus Rogobete.