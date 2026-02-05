COMUNICAT: Asociația Medici pentru România a finalizat renovarea și modernizarea Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal Curtea de Argeș

Valoarea totală a investiției depășește 1.000.000 de euro, iar lucrările s-au întins pe o perioada de 1 an. Secția de pediatrie are un număr total de 50 paturi, dintre care 15 paturi pentru copiii 0-3 ani și 35 paturi pentru copiii 4-18 ani și aparținători. Suprafața totală a secției este de 1150 mp.

Proiectul a avut ca obiectiv crearea unui spațiu medical modern, sigur și adaptat standardelor actuale de îngrijire pediatrică, pentru cei peste 5.000 de copii care, anual, beneficiază de servicii medicale în această secție, atât din municipiul Curtea de Argeș, cât și din localitățile învecinate, dar si celor 400 cadre medicale din spital.

Lucrările de renovare și modernizare au inclus:

Recompartimentarea și reamenajarea spațiilor pentru conformarea cu normele medicale actuale

Înlocuirea completă a finisajelor în întreaga secție de pediatrie

Reabilitarea instalațiilor electrice, termice și sanitare

Instalarea unui sistem de fluide medicale, conform standardelor de siguranță medicală

Amenajarea grupurilor sanitare în fiecare salon, pentru creșterea confortului pacienților și al personalului medical

Dotarea încăperilor medicale cu lavoare și alte elemente esențiale pentru desfășurarea actului medical în condiții optime de igienă

Echiparea etajului cu mobilier nou și aparatură medicală necesară asistenței medicale pediatrice moderne

Acest proiect nu ar fi fost posibil fără sprijinul generos al sponsorilor și partenerilor implicați. Printre susținătorii principali ai inițiativei se numără: LIDL ROMÂNIA, LEROY MERLIN ROMÂNIA, SUPER FOUNDATION, ING BANK, SN NUCLEARELECTRICA, BTL ROMÂNIA, EDP RENEWABLES ROMÂNIA, alături de numeroase alte companii și persoane fizice care au ales să se implice în această cauză. Asociația Medici pentru România își dorește să transmită sincere mulțumiri tuturor sponsorilor și donatorilor care au făcut posibil acest proiect.

„Pentru copiii noștri” este o campanie dedicată copiilor care ajung în unitățile medicale din România și care merită să fie tratați în cele mai bune condiții, la standarde vest-europene, pentru a se putea însănătoși cât mai rapid.

Declarații

Alexandru Costache – Președinte al Asociației Medici pentru România:

„Inaugurarea de la Spitalul Municipal Curtea de Argeș nu este doar o secție de pediatrie renovată, ci dovada că atunci când oameni de bine se unesc în jurul unei cauze, se pot face lucruri cu adevărat mari. După mai bine de 40 de ani de la construcția spitalului, această secție reflectă standardele pe care ni le dorim pentru medicina din România: modernitate, siguranță și respect pentru pacient.

Le suntem profund recunoscători tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect. Fiecare leu donat, fiecare zi de muncă și fiecare gest de susținere au însemnat un pas înainte. Iar acesta nu este un punct final. Cu mare bucurie și emoție, pot spune că în perioada următoare vom anunța un nou proiect de renovare, al treilea proiect din seria „Pentru copiii noștri” prin care ne propunem să continuăm schimbarea în spitalele din România.”

Maria Mihai, Head of Corporate Affairs, Lidl România:

„Renovarea Secției de Pediatrie este modul nostru de a demonstra că «Știi că merită» se traduce prin fapte. Credem că fiecare copil are dreptul la cele mai bune condiții de tratament, iar spitalul trebuie să fie un loc al vindecării, nu al grijilor. Știm cât de important este un spațiu medical modern, în care confortul și siguranța sunt sinonime cu o îngrijire de calitate pentru micii pacienți, în timp ce pentru medici, acestea înseamnă infrastructură adaptată care le permite să se concentreze pe salvarea de vieți.”

Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România:

„Accesul copiilor la servicii medicale sigure și de calitate este o responsabilitate pe care o împărtășim cu întreaga comunitate. Implicarea Leroy Merlin în acest proiect reflectă angajamentul nostru față de sănătate și față de investițiile cu impact real și durabil. Credem că un sistem medical modern începe cu infrastructura potrivită și cu grija pentru cei mai vulnerabili dintre noi”

Augusta Dragic – Președinta Super Foundation:

„Fiecare copil merită acces la îngrijiri medicale sigure și moderne. Super Foundation este mândră să sprijine Asociația Medici Pentru România în modernizarea completă a sectiei de pediatrie care deservește mii de copii din Curtea de Argeș și din zonele învecinate — creând condiții mai sigure și mai bune atât pentru pacienți, cât și pentru echipele medicale. Acest proiect arată ce pot realiza parteneriatele solide și sperăm că va inspira mai multe inițiative de acest fel în viitor”, a declarat Augusta Dragic, Președinta Super Foundation.

Andreea Gheordunescu – Manager al Spitalului Municipal Curtea de Argeș:

„Finalizarea acestui proiect reprezintă un pas esențial pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale pediatrice oferite în cadrul spitalului nostru. Mulțumim Asociației Medici pentru România și tuturor sponsorilor care au făcut posibilă această investiție majoră. Prin această modernizare, copiii din Curtea de Argeș și din zonele învecinate vor beneficia de condiții medicale sigure, moderne și adaptate standardelor actuale de îngrijire.”