Greta Thunberg, arestată la o manifestație pro-palestiniană în Londra

Activista Greta Thunberg a fost arestată, marți, în Londra, în timp ce participa la o manifestație a Palestine Action, după ce și-a exprimat sprijinul pentru grupul interzis.
Sursă foto: Hepta
Diana Nunuț
23 dec. 2025, 14:10, Știri externe

Greta Thunberg a fost arestată, marți, în centrul Londrei, în timp ce participa la o manifestație în sprijinul protestatarilor Palestine Action, care se află în greva foamei în închisoare, scrie The Independent.

Thunberg a fost arestată în temeiul Legii privind terorismul pentru că a afișat o pancartă pe care scria că susține prizonierii legați de Palestine Action, o organizație pe care guvernul britanic a interzis-o ca grup terorist, notează Reuters.

Un purtător de cuvânt al poliției din Londra a declarat că „în jurul orei 7 dimineața, au fost folosite ciocane și vopsea roșie pentru a deteriora o clădire de pe Fenchurch Street. Un bărbat și o femeie au fost arestați sub suspiciunea de distrugere. S-au lipit de clădire, iar ofițeri specializați lucrează pentru a-i elibera și a-i aduce în custodia poliției”.

Grupul de protest Prisoners for Palestine a afirmat, potrivit Independent, că a vizat compania marți dimineață deoarece aceasta furnizează servicii firmei de apărare Elbit Systems, care are legături cu Israelul.

„Puțin mai târziu, o femeie de 22 de ani a ajuns și ea la fața locului”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției într-un comunicat, făcând referire la Greta Thunberg. „Ea a fost arestată pentru că a afișat un obiect (în acest caz, o pancartă) în sprijinul unei organizații interzise (în acest caz, Palestine Action), contrar secțiunii 13 din Legea privind terorismul din 2000”, se mai arată în declarația poliției.

