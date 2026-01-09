A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile

Pe calea cea mai grea am învățat că digitalizarea tot mai multor aspecte ale vieții noastre vine cu amenințarea constantă a fraudelor și escrocheriilor online, ascunse în spatele oricărei acțiuni pe care o facem pe internet. Cel mai rău este faptul că furtul sau atacul poate fi comis din orice colț al lumii, fiind realizat prin intermediul rețelei. Asta face ca hoții să se poată afla la capătul opus al planetei și, în doar câteva secunde, să ne lase fără bani, scrie El Economista.

Această realitate a permis formarea unor mafii care operează la nivel internațional, iar printre ele una dintre cele mai puternice este cea condusă de multimilionarul chinez Chen Zhi. Acesta era cunoscut ca CEO al Prince Group, un conglomerat cu numeroase companii implicate într-o gamă vastă de activități, de la imobiliare până la servicii financiare, active în peste 30 de țări.

În ultimii ani însă, țări din întreaga lume l-au denunțat ca fiind responsabil pentru diverse fraude și înșelătorii cu care și-ar fi construit o avere uriașă, de ordinul miliardelor. Printre țările care l-au acuzat se află Statele Unite, unde Chen a fost pus sub acuzare pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă electronică și spălare de bani. Autoritățile americane au confiscat, de asemenea, aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoini despre care au susținut că îi aparțineau lui Chen.

Centre de muncă forțată în Cambodgia

Dar nu numai atât. Modul în care desfășura aceste fraude este cu atât mai îngrijorător. Chen este acuzat că ar fi creat un sistem crud de centre de muncă forțată răspândite în Cambodgia, unde ținea sute de persoane captive împotriva voinței lor și în condiții de sclavie.

Acolo, oamenii erau torturați și șantajați să creeze mii de profiluri false pe rețelele sociale, prin intermediul cărora să contacteze utilizatori din lumea întreagă pentru a-i convinge să investească în scheme inexistente cu bitcoin și produse similare, cu promisiunea falsă că vor fi eliberați.

Chen a fost sancționat atât în Statele Unite, cât și în Regatul Unit. În același timp, guverne din întreaga Asie, inclusiv Singapore, Coreea de Sud, Hong Kong și Taiwan, au confiscat bunuri sau au arestat persoane cu legături cu grupul condus de el.

În contextul acestor acuzații, China, țara lui de origine, îl monitorizează de ani întregi, iar după ce a strâns suficiente probe, a emis un ordin de arestare și repatriere pentru Chen și alți doi cetățeni chinezi aflați în Cambodgia, țară unde Chen locuia din 2014 și unde este stabilită compania Prince Group.