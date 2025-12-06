Prima pagină » Știrile zilei » Patru persoane au fost arestate după ce au vandalizat vitrina Bijuteriilor Coroanei din Turnul Londrei

Patru persoane au fost arestate după ce au vandalizat vitrina Bijuteriilor Coroanei din Turnul Londrei

Poliția Metropolitană a arestat sâmbătă patru protestatari după ce au aruncat cu plăcintă de mere și cremă pe vitrina care protejează Coroana Imperială expusă la Turnul Londrei. Incidentul a fost revendicat de un grup de rezistență civilă nonviolentă.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Radu Mocanu
06 dec. 2025, 15:40, Știri externe

Autoritățile au intervenit în dimineața zilei de sâmbătă după ce a fost raportată vandalizarea vitrinei care conține Coroana Imperială. În urma incidentului, patru persoane au fost reținute sub suspiciunea de vandalism. 

Asupra vitrinei a fost aruncată plăcintă de mere și cremă. În imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă cum unul dintre protestatari scoate o tavă mare cu plăcintă pe care o aruncă asupra geamul de protecție, în timp ce altul toarnă cremă pe partea frontală a vitrinei, notează BBC. 

Mișcarea de protest a fost revendicată de un grup intitulat „Take Back Power” care se prezintă ca un grup de rezistență civilă non-violentă. Aceștia au cerut guvernului să înființeze un „parlament popular” care să aibă puterea de a taxa marile averi britanice. 

„Democrația s-a fărâmițat. Marea Britanie este distrusă. Am venit la bijuteriile națiunii ca să luăm înapoi puterea”, au strigat protestatarii. 

În urma incidentului, expoziția Casa Bijuteriilor a fost închisă temporar. 

