Protest spontan la Șantierul Naval Mangalia

Angajații de la Șantierul Naval Mangalia au declanșat vineri dimineață un protest spontan. Lucrătorii protestează pentru că nu și-au primit salariile de peste două luni. Joi a fost data stabilită pentru plată, dar nu a fost făcută.
captură video
Laurențiu Marinov
27 feb. 2026, 09:10

În această dimineață, câteva sute de salarii s-au adunat la pavilionul administrativ din incinta Șantierul Naval Damen din Mangalia pentru un protest spontan. Angajații sunt nemulțumiți deoarece ieri, fiind ziua de plată a salariilor, nu și-au încasat drepturile salariale.

„Sunt peste două luni de când nu au mai primit salariile. Li s-a promis că după livrarea celor două proiecte care se aflau la reparații vor fi plătiți. Au fost plătiți doar parțial pentru luna decembrie, în urmă cu aproximativ două săptămâni, dar pentru ianuarie și februarie nu și-au primit drepturile salariale și în perioada următoare nici nu mai sunt nave la reparat și nici nu mai au de lucru. Sunt îngrijorați ce se va întâmpla în continuare. Luni ne întâlnim cu actualul ministru al economiei, domnul Irineu Darău, la sediul Ministerului Economiei”, a declarat pentru Mediafax Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul.

Au programat o întâlnire cu ministrul Economiei

La întâlnirea cu ministrul Economiei sindicaliștii își doresc să afle care sunt soluțiile și măsurile de redresare a acestui șantier pe care atât ministrul apărării cât și ministrul economiei intenționează să le implementeze în perioada următoare.

Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, deși s-a adoptat ordonanța, încă nu a fost aprobat memorandumul astfel încât acest șantier să fie declarat de interes strategic și nici normele de aplicare. Dacă se vor adopta aceste două măsuri, se va putea accesa pentru o perioadă extinsă de până la 12 luni, dar a reprezentat doar o soluție pe termen scurt pentru menținerea forței de muncă calificate în șantier”, a declarat Laurențiu Gobeajă.

Puțin după ora 9.00 angajații Șantierului Naval Mangalia au încetat protestul și și-au reluat lucrul.

 

