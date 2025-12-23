Incendiu la Primăria Oravița. Zece muncitori au fost scoși din clădire

Pompierii militari cărășeni au fost alertați cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Primăriei orașului Oravița.

Flăcările s-au extins ulterior și la etajul 2.

Intervi forțe din cadrul Secției de Pompieri Oravița, cu 2 autospeciale și 8 servanți, sprijinite de Detașamentul de Pompieri Reșița, cu 2 echipaje și 2 autospeciale de intervenție.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, fiind localizat.

Zece muncitori, cazați temporar în clădire și care făceau lucrări de renovare, au fost scoși în siguranță.

Nu au fost înregistrate victime.