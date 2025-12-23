Prima pagină » Social » Incendiu la Primăria Oravița. Zece muncitori au fost scoși din clădire

Incendiu la Primăria Oravița. Zece muncitori au fost scoși din clădire

Un incendiu a izbucnit, marți seara, la Primăria Oravița. Zece muncitori cazați temporar acolo au fost scoși din clădire.
Incendiu la Primăria Oravița. Zece muncitori au fost scoși din clădire
Andreea Tobias
23 dec. 2025, 20:57, Social

Pompierii militari cărășeni au fost alertați cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Primăriei orașului Oravița.

Flăcările s-au extins ulterior și la etajul 2.

Intervi forțe din cadrul Secției de Pompieri Oravița, cu 2 autospeciale și 8 servanți, sprijinite de Detașamentul de Pompieri Reșița, cu 2 echipaje și 2 autospeciale de intervenție.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, fiind localizat.

Zece muncitori, cazați temporar în clădire și care făceau lucrări de renovare, au fost scoși în siguranță.

Nu au fost înregistrate victime.

