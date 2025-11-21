Orașul de coastă mai ieftin decât Croația, într-o țară europeană mai puțin cunoscută

Croația a devenit extrem de populară datorită plajelor și insulelor sale. Destinații precum Split, Hvar și Dubrovnik atrag din ce în ce mai mulți turiști britanici. Țara mediteraneană oferă adesea mâncare, băuturi și cazare mai ieftine decât Spania și Portugalia.

Dar există o altă țară în apropiere, cu un oraș de coastă uimitor, despre care poate nu ați auzit până acum, scrie Express.

Grupul de consumatori Which? a colectat date pentru a identifica cele mai bune destinații pe care oamenii le pot vizita în 2026. Kate Pasola, redactor senior, a spus că Budva și Bar din Muntenegru merită vizitate.

Muntenegru este o mică țară de coastă din Balcani. Se mândrește cu peisaje uimitoare, mâncare delicioasă și istorie unică.

Budva și Bar, destinațiile recomandate de experți

Budva și Bar sunt situate la o oră distanță una de cealaltă. Pasola le recomandă pe amândouă pentru un city break atunci când vizitați Muntenegru.

Bar este un oraș cu o atmosferă mai industrială. Budva vă va oferi o atmosferă de vacanță, cu plajele și viața de noapte animată.

„Mergeți puțin mai departe de mulțimile frenetice din Dubrovnik și veți găsi liniștea balcanică: apele turcoaz și acoperișurile teracotă ale Riviera Budva din Muntenegru”, spune expertul.

Prețuri mult mai mici decât în Croația

Pasola a subliniat că aceste destinații sunt considerabil mai ieftine decât Croația.

„Mâncarea în oraș este accesibilă. Berea locală, precum Nikšićko și Pivo, costă în jur de 2-3 lire sterline. Porțiile generoase de pește și fructe de mare proaspăt pescuite se pot împărți la prețuri rezonabile”, scrie ea.

„Pentru plaje sălbatice, mai puțini turiști și prețuri și mai mici, luați autobuzul până în orașul liniștit Bar. Călătoria durează o oră, iar biletul costă aproximativ 5-8 lire sterline”.

Ce poți vizita în Budva

Există mai multe atracții pentru a vă umple vacanța în Budva. Altstadt este orașul vechi istoric al Budvei. Plimbați-vă pe străzile fermecătoare, admirați peisajul de coastă și luați masa la unul dintre restaurantele locale bine cotate.

Plaja Mogren este ascunsă între stânci verzi. Oferă o senzație reală de serenitate și evadare. Zidurile orașului Budva merită vizitate de către oricine este interesat de istorie. Plaja Royal este o altă escapadă frumoasă din agitația vieții moderne.

Pentru a ajunge la Budva, trebuie să zburați în capitala Muntenegrului, Podgorica, și să vă organizați călătoria de acolo.

Pe lângă Budva, grupul a enumerat mai multe destinații pe care britanicii ar trebui să le ia în considerare pentru călătorii în 2026: Evora în Portugalia, Murcia în Spania și Bolzano în Italia.