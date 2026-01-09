Prima pagină » Știrile zilei » Bărbatul care l-a lovit cu un ou în cap pe Jordan Bardella a fost condamnat la șase luni de închisoare

Un bărbat în vârstă de 74 de ani a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare și obligat la plata a mai multe amenzi după ce la finalul lunii noiembrie, acesta l-a lovit cu un ou în cap pe liderul de extremă dreapta, Jordan Bardella, realtează Le Figaro.
La finalul lunii noiembrie, în orașul Moissac, în cadrul unui eveniment prin care Jordan Bardella își lansa o carte, bărbatul, un fermier pensionar, s-a așezat la coadă ca orice participant, iar în momentul în care i-a înmânat cartea politicianului, i-a spart un ou în cap, relatează Le Figaro. 

Judecătorii au decis o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare, mai blândă decât cea cerută de procurori. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța a obligat inculpatul la plata unor despăgubiri față de Bardella. Acesta a plătit 500 de euro pentru prejudiciul de imagine și 600 de euro pentru cheltuieli de judecată.

În timpul procesului, procurorul a respins afirmația inculpatului potrivit căreia fapta ar fi fost „o prostie”, subliniind că este vorba despre „o infracțiune penală” și „un act de violență”. 

Bărbatul a transmis că actul a avut socupt de „a-i avertiza pe cetățeni că devenim mulțumiți de sine și că, odată ce ei (reprezentanții Adunării Naționale) vor fi la putere, va fi prea târziu”. 

Acesta a mai spus, în fața instanței: „Îmi regret acțiunile și îmi cer scuze domnului Bardella. Partidul său era vizat. Am fost violent, recunosc”. 

 

