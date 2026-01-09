Bărbatul care l-a lovit cu un ou în cap pe Jordan Bardella a fost condamnat la șase luni de închisoare

La finalul lunii noiembrie, în orașul Moissac, în cadrul unui eveniment prin care Jordan Bardella își lansa o carte, bărbatul, un fermier pensionar, s-a așezat la coadă ca orice participant, iar în momentul în care i-a înmânat cartea politicianului, i-a spart un ou în cap, relatează Le Figaro.

Judecătorii au decis o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare, mai blândă decât cea cerută de procurori. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța a obligat inculpatul la plata unor despăgubiri față de Bardella. Acesta a plătit 500 de euro pentru prejudiciul de imagine și 600 de euro pentru cheltuieli de judecată.

În timpul procesului, procurorul a respins afirmația inculpatului potrivit căreia fapta ar fi fost „o prostie”, subliniind că este vorba despre „o infracțiune penală” și „un act de violență”.

Bărbatul a transmis că actul a avut socupt de „a-i avertiza pe cetățeni că devenim mulțumiți de sine și că, odată ce ei (reprezentanții Adunării Naționale) vor fi la putere, va fi prea târziu”.

Acesta a mai spus, în fața instanței: „Îmi regret acțiunile și îmi cer scuze domnului Bardella. Partidul său era vizat. Am fost violent, recunosc”.