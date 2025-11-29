Posibilul candidat al forțelor de extrema dreaptă la prezidențialele franceze, agresat în timpul unui eveniment

Incidentul s-a produs sâmbătă la Tarn-et-Garonne. Un bărbat în vârstă de 70 de ani i-a zdrobit lui Bardella un ou în cap în timpul unei sesiuni de semnare de carte. Ulterior, bărbatul a fost arestat. Președintele partidului Adunarea Națională nu a fost rănit.

Agresorul s-a apropiat de politicianul care semna exemplare din noua sa carte și a strigat „ceea ce vor francezii”, în timp ce îl lovea cu oul în cap, anunță Le Figaro care citează surse din Jandarmerie. Liderul politic a fost înconjurat de forțe de securitate și apoi a continuat să ofere autografe.

Marine Le Pen îl susține pe Jordan Bardella

Marine Le Pen a anunțat că îl va susține pe Jordan Bardella în campania pentru alegerile prezidențiale din Franța în cazul în care nu va putea modifica în instanța condamnarea sa. Aceasta îi interzice lui Le Pen să ocupe o funcție publică timp de cinci ani.

Alegerile prezidențiale din Franța vor fi în 2027. Marine Le Pen a declarat că o candidatură a lui Jordan Bardella ar fi „evidentă” dacă ea va fi condamnată definitiv. Le Pen a făcut apel la condamnarea care îi interzice ca timp de cinci ani să ocupe o funcție publică.

Întrucât procesul de apel urmează să înceapă peste două luni, liderul deputaților Adunării Naționale (RN) afirmă că Jordan Bardella va fi candidatul susținut de extrema dreapta din Franța.

Scandaluri și acuzații

Practic, este vorba despre planul B despre care se vorbește din ce în ce mai des în Franța. În cazul unei noi condamnări după procesul său de apel, care este programat să aibă loc între 13 ianuarie și 12 februarie 2026, deputata Marine Le Pen a spus că „evident, voi face apel la Curtea de Casație, îmi voi apăra drepturile și nevinovăția până la capăt.” Dar „dacă Curtea de Apel va anunța decizia, probabil în septembrie, nu voi lăsa lucrurile să se lungească, pentru că sunt hotărâtă să văd ideile noastre ajungând la putere”, a avertizat politiciana. Ea a continuat spunând că „dacă sunt împiedicată să candidez și Curtea de Casație se va pronunța în favoarea mea trei sau patru luni mai târziu, va fi prea târziu pentru a lansa o campanie prezidențială.”

Cazul „asistenților parlamentari” vizează presupusa utilizare incorectă a fondurilor puse la dispoziție de Parlamentul European pentru plata asistenților parlamentari ai eurodeputaților, în perioada 2004-2016, de către Rassemblement National (RN, fostul Front National). În proces au fost implicați mai mulţi reprezentanți ai partidului, între care Marine Le Pen.

Procurorii au susținut că unii angajaţi plătiţi ca „asistenţi parlamentari europeni” au în realitate lucrat pentru partid şi nu pentru activităţile instituţiei europene. Marine Le Pen a fost printre cei condamnați. Considerată de unii favorită pentru cursa prezidențială din Franța, Le Pen a primit o condamnare de cinci ani privitoare la ocuparea funcțiilor publice. Dacă nu va reuși să modifice decizia la instanțele supreme, Le Pen nu va putea candida la alegerile din 2027.

O evoluție fulminantă

În prezent, Jordan Bardell este liderul RN, partid care în premieră nu mai este condus de un membru al familiei Le Pen. Partidul a fost fondat în 1972 de către Jean-Marie Le Pen, tatăl lui Marine Le Pen, care i-a urmat la conducere. În 2012, la vârsta de 17 ani, Jordan Bardell a devenit membru al Frontului Național și apoi a avut un traseu fulminant.