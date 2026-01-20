Liderul francez de extremă dreapta, Le Pen, a negat că partidul ar fi avut un „sistem” pentru a deturna fonduri UE

Lidera franceză de extremă dreapta, Marine Le Pen, a negat marți, în fața instanței de apel, că partidul său ar fi avut vreun „sistem” de deturnare a fondurilor Parlamentului European, în timp ce încearcă să-și salveze candidatura la președinție din 2027, potrivit France24.

Anul trecut, un tribunal francez i-a interzis lui Le Pen, candidată de trei ori la președinție din partea partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), să candideze pentru o funcție publică timp de cinci ani, din cauza unei escrocherii privind locurile de muncă false la instituția europeană.

A fost găsită vinovată, împreună cu 24 de foști parlamentari, asistenți și contabili ai Parlamentului European, precum și cu partidul însuși, de operarea unui „sistem” din 2004 până în 2016, folosind fonduri ale Parlamentului European pentru a angaja personal medical autorizat în Franța.

„Termenul «sistem» mă deranjează pentru că dă impresia de manipulare”, a declarat Le Pen marți în boxa acuzaților.

„Cazurile asistenților parlamentari trebuie examinate unul câte unul, pentru că mi se pare că reflectă realități foarte diferite”, a adăugat ea.

Miza pentru Le Pen, alegerile din 2027

Ședințele de apel vor dura până la mijlocul lunii februarie, o decizie fiind așteptată în această vară.

Dacă instanța menține prima hotărâre, Le Pen va fi împiedicată să candideze la alegerile din 2027, considerate pe scară largă ca fiind cea mai bună șansă a sa de a câștiga cea mai înaltă funcție a țării.

Ea a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2017 și 2022, înainte de a pierde în fața lui Emmanuel Macron . Dar acesta nu poate candida de data aceasta după două mandate consecutive.

Le Pen a primit, de asemenea, o pedeapsă de patru ani de închisoare, cu doi ani cu suspendare, și o amendă de 100.000 de euro (116.000 de dolari) în procesul inițial.

Acum, ea riscă din nou pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare și o amendă de un milion de euro dacă apelul este eșuat.

Le Pen speră să fie achitată – sau cel puțin să primească o interdicție electorală mai scurtă și să nu fie arestată la domiciliu.