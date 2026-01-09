Ce pot să facă românii cu brazii de Crăciun? Recomandările Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate

„O dată cu trecerea Sărbătorilor, a început evacuarea brazilor uscați din apartamente și, nu de puține ori, din păcate, debarasarea încă se face la stâlp, pe alee, în parcare sau la colțul blocului. Acești brazi sunt un material reciclabil valoros și ar trebui să ajungă doar pe platformele de colectare, din zona containerelor pentru deșeuri, astfel încât firmele de salubritate din fiecare zonă administrativ-teritorială să îi poată lua, composta și preda reciclatorilor”, a declarat Raluca Georgiana Dumitrescu, președinta ANAP, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a agenției.

Președinta ANMAP a enumerat și câteva reguli pentru scoaterea brazilor uscați din locuință. Ea a precizat, în primul rând că „practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă”, avertizând că „este extrem de periculoasă pentru oameni, dar și mașinile parcate în apropierea blocurilor”.

„Pentru a nu face multă mizerie în casă sau pe scări din cauza acelor care se scutură, brazii pot fi puși în saci mari din plastic, începând de la bază”, a mai precizat președinta ANMAP.

Aceasta a mai precizat că, pentru a putea fi reciclați, „brazii trebuie curățați de resturi și beteală, dar și de materialele folosite pentru prinderea globurilor.

Pentru românii care locuiesc la case, brazii mărunțiți se pot folosi ca rumeguș pentru protejarea rădăcinilor de copaci împotriva bolilor și a dăunătorilor, fie pentru grătar, dar și alte obiecte de decor natural.

Potrivit președintei ANMAP, o altă variantă prietenoasă cu bugetul este predarea brazilor uscați pentru reciclare în punctele de colectare organizate de marii retaileri. Gestul este recompensat cu vouchere valorice, care pot fi utilizate la cumpărături. Condiția este ca bradul să fi fost achiziționat din magazinul respectiv.