UE amenință să blocheze acordul „slab” de la COP30, pe fondul tensiunilor privind renunțarea la combustibili fosili

Statele membre ale UE au transmis vineri că sunt pregătite să respingă acordul final al COP30 dacă țările participante nu își asumă reduceri mai ferme ale emisiilor și acțiuni climatice mai clare, potrivit a patru diplomați europeni, relatează Politico.

Avertismentul vine după proteste ample față de un proiect prezentat de Brazilia, pe care UE îl consideră lipsit de fundament științific, fără angajamente clare privind combustibilii fosili și deficitar la capitolul finanțare climatică.

UE critică proiectul de acord

Comisia Europeană a făcut un gest neobișnuit publicând declarațiile rostite cu ușile închise de comisarul pentru climă, Wopke Hoekstra, care a descris propunerea drept un text fără „fundament științific”, fără „tranziție de la combustibilii fosili” și marcat de „slăbiciune”.

Miniștrii europeni au fost îndemnați vineri dimineață să obțină mandatul guvernelor lor pentru a bloca acordul dacă nu sunt introduse modificări majore.

BRICS, acuzat că presează negocierile cu un text „ori îl accepți, ori pleci”

În absența Statelor Unite, negociatorii europeni spun că Brazilia, China, India, Rusia și Africa de Sud au preluat controlul discuțiilor.

Diplomații avertizează că textul reflectă prioritățile BRICS și omite o foaie de parcurs globală pentru eliminarea combustibililor fosili, o inițiativă susținută de peste 80 de țări, dar puternic contestată de marii producători de petrol și gaze.

Finanțarea pentru adaptare și climă continuă să fie un subiect extrem de sensibil

Proiectul include un angajament de a tripla finanțarea pentru adaptare destinată țărilor sărace până în 2030, un termen pe care diplomații europeni îl consideră nerealist, dar posibil acceptabil dacă este dublat de acțiuni climatice mai ambițioase.

Țări vulnerabile, precum Panama, au criticat dur propunerea pentru absența referințelor la combustibili fosili, lipsa obiectivelor privind defrișările și omisiunea unui cadru clar pentru finanțarea adaptării, numind textul „atât de slab încât este ofensator”.

Negocierile au depășit termenul autoimpus de miercuri pentru finalizarea unui acord.