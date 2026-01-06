ELCEN, după intervenția în cazul avariei de la CET București Sud: „O mare parte din apa care pleacă din CET se pierde în pământ prin conductele vechi ale Termoenergetica”

ELCEN a informat marți după-amiză, într-un document detaliat remis presei, că intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost readus în funcțiune în condiții de siguranță, conform procedurilor tehnice în vigoare.

Avaria s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii a fost afectată în mai multe sectoare din Capitală, după cum a anunțat Termoenergetica. La scurt timp, ELCEN a transmis că,la ora 6.50, „s-a produs declanșarea cazanului de abur nr 4 în incinta CET București Sud, ca urmare a evoluției fisurării unei țevi aflate sub supraveghere tehnică de câteva zile. Acest incident a condus la oprirea turbinei cu abur nr 4 aferente acestui cazan”. Potrivit declarațiilor oficialilor ELCEN, intervențiile tehnice puteau fi făcute doar după răcirea completă a cazanului, motiv pentru care durata estimată a indisponibilității este de aproximativ trei zile.

„O situație gestionată în limitele de siguranță”

ELCEN precizează că incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situație gestionată în limitele de siguranță ale unui sistem energetic vechi, aflat sub o presiune tehnică ridicată.

Potrivit companiei, pe durata indisponibilității temporare a acestui grup energetic, ELCEN nu a întrerupt niciun moment livrarea agentului termic către rețeaua de termoficare. CET București Sud a funcționat în permanență cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 și două cazane de apă fierbinte, asigurând continuitatea producției de energie termică.

„Ca urmare a acestei configurații, temperatura agentului termic livrat de ELCEN a fost mai redusă decât nivelul solicitat de operatorul rețelei de termoficare-Termoenergetica. În consecință, temperatura cu care a ajuns apa în calorifere sau la robinetele din locuințe a fost mai scăzută, însă fără impact major asupra consumatorilor, din prisma activității ELCEN. Totuși, facem următoarea precizare importantă: ELCEN livrează agentul termic până la limita centralei, de unde acesta este preluat și distribuit către consumatori de Termoenergetica”, au transmis oficialii producătorului de energie termică.

Reprezentanțiii companiei subliniază că apa caldă „predată” distribuitorulu se pierde parțial, ceea ce afectează produsul final primit de consumatori.

„Mare parte din apa care pleacă din CET se pierde în pământ prin conductele vechi ale Termoenergetica. Aceste pierderi afectează furnizarea agentului termic la consumatori. Dacă agentul termic livrat de ELCEN chiar și la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact așa cum îl primește, disconfortul termic resimțit la consumatori nu ar fi unul major. În acest context, este important de subliniat că eventualele zone în care furnizarea căldurii sau a apei calde a fost sau este încă sistată, nu au nicio legătură cu activitatea ELCEN, ci țin de funcționarea și starea rețelei de termoficare operată de Termoenergetica”, au precizat oficialii ELCEN.

Câtă apă este livrată din CET-uri în locul celei pierdute în sol

Oficialii ELCEN detaliază în documentul transmis că exploatarea instalațiilor din CET București Sud se desfășoară în prezent într-un context tehnic dificil, influențat și de regimurile hidraulice din sistemul de termoficare operat de Termoenergetica, ce impun un regim de operare diferit față de parametrii normali de exploatare în CET.

Astfel, spun aceștia, față de perioada similară a anului trecut, CET București Sud funcționează cu un debit de apă de adaos semnificativ mai mare, dublu peste nivelurile uzuale.

„Menționăm că ELCEN este nevoită in continuare sa furnizeze apă de adaos din toate centralele sale pentru a suplini pierderile din rețeaua de termoficare. Concret, adaosul de apă livrat de ELCEN este determinat în mod direct de starea tehnică a rețelei de termoficare care prezintă pierderi din cauza coroziunii, a fisurilor și avariilor frecvente. În acest moment, valorile cantitaților de apă de adaos livrate în sistem din CET-urile ELCEN, în locul apei care se scurge în pământ, sunt de peste 2000 t/h”, au subliniat reprezentanții companiei.

Potrivit companiei, menținerea pe termen lung a acestui regim de funcționare afectează instalațiile ELCEN, care sunt astfel obligate să opereze în condiții anormale, și conduce la deteriorări ireversibile ale echipamentelor energetice, cu impact major asupra siguranței și continuității producției de energie termică.

„Siguranța alimentării cu energie nu poate fi susținută pe termen lung fără un cadru financiar funcțional și predictibil”

În acest context, oficialii amintesc de plățile întârziate. Potrivit facturilor afișate pe site-ul companiei, soldul neachitat la data de 29.12.2025, la nivelul livrat în ianuarie 2025, este de 108.562.746,44 de lei.

„Echipamentele din CET București Sud funcționează de peste 50–60 de ani, iar menținerea lor în exploatare este rezultatul eforturilor continue ale specialiștilor ELCEN, în condițiile unei subfinanțări îndelungate. Datoria acumulată de Termoenergetica față de ELCEN, de aproximativ 1,5 miliarde lei, pune o presiune economică majoră asupra companiei și afectează capacitatea de a susține mentenanța, investițiile și plata furnizorilor”, spun reprezentanții ELCEN.

Potrivit companiei, lipsa investițiilor majore realizate la timp a condus la inexistența unor capacități de rezervă care să poată prelua imediat producția în cazul indisponibilizării temporare a unui grup energetic.

„Această vulnerabilitate este o consecință directă a subfinanțării cronice a sistemului și a întârzierii programelor de modernizare. Atât timp cât sistemul energetic funcționează cu echipamente foarte vechi și fără modernizări majore, riscurile repetării unor astfel de incidente tehnice nu pot fi eliminate complet. De aceea, investițiile în modernizarea centralelor sunt esențiale”, a tramsmis compania.

În acest context, ELCEN face apel la mai mare siguranță și predictibilitate a finanțării.

„Orice disfuncționalitate în lanțul de aprovizionare sau presiune suplimentară asupra resurselor financiare poate genera riscuri operaționale care nu țin exclusiv de ELCEN, ci de întregul ecosistem al serviciului public de termoficare. De aceea, siguranța alimentării cu energie nu poate fi susținută pe termen lung fără un cadru financiar funcțional și predictibil, care să permită plata la timp a furnizorilor, menținerea personalului calificat și realizarea lucrărilor de mentenanță și de investiții”, au conchis oficialii companiei.

„Cea mai mare centrală de acest tip din România”

CTE Bucureşti Sud a fost pusă în funcţiune în 1964 și este cea mai mare centrală de acest tip din România şi chiar din sud-estul Europei, având o putere electrică instalată de 200 MW şi o putere termică instalată de 530 Gcal/h, potrivit datelor oficiale de pe site-ul companiei.

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%, potrivit datelor publice. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

Ministerul Energiei este cel care are în subordonare ELCEN, proprietar al CET-urilor, în timp ce Termoenergetica este o companie a Primăriei Municipiului București. ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Termoenergetica, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.