Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic

O avarie s-a produs sâmbătă în Capitală. Mai mulți bucureșteni din sectoarele 2 și 3 și, parțial, 4 și 5, au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că avaria va fi remediată în cursul zilei de astăzi, însă avertizează că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.
Diana Nunuț
27 dec. 2025, 17:01, Social

Termoenergetica anunță că până sâmbătă seara va reporni cele două cazane de Apă Fierbinte „care nu funcționează la parametri normali”, „producția de energie termică fiind redusă temporar”, în urma avariei la CET Sud, care aparține de ELCEN, companie a Ministerului Energiei.

Sectoarele 2 și 3 din Capitală sunt afectate de această avarie, în timp ce sectoarele 4 și 5 sunt și ele parțial vizate de această problemă.

Totuși, Termoenergetica subliniază că durează aproximativ 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.

„Atenție! Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre”, este mesajul transmis de Termoenergetica.

