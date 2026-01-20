Bogdan Ivan anunță prima soluție agreată pentru problema căldurii și a apei calde din Capitală

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat o primă soluție pentru stabilizarea sistemului de termoficare al Capitalei, după mai multe analize tehnice și discuții la nivel instituțional.

„După analizele tehnice și discuțiile din ultimele zile, împreună cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, am adus din nou la aceeași masă ELCEN și Termoenergetica, pentru decizii care să producă efecte reale. Știm că așteptarea legitimă a oamenilor este una singură: „să vină căldura”. Situația actuală nu ține de lipsă de voință sau de nepăsare, ci de probleme tehnice și structurale vechi, care s-au acumulat și s-au agravat în timp”, a scris ministrul Ivan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, o primă soluție agreată în urma discuțiilor este cea a amplasării a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic. Acestea vor fi amplasate „în zonele în care rețeaua are dificultăți și agentul termic ajunge cu probleme”, asigurându-se astfel „stabilitate și continuitate în perioadele critice”.

„Aceste containere funcționează ca surse locale de producere a căldurii, sunt situate aproape de consumatori, pornesc rapid și reduc presiunea pe rețeaua principală, acolo unde pierderile sunt cele mai mari. Este o soluție practică și rapidă, menită să stabilizeze sistemul în perioadele de vârf”, a mai explicat ministrul Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a mai menționat că instituția pe care o conduce a asigurat finanțare prin Fondul de Modernizare pentru trei proiecte majore de investiții derulate de ELCEN la CET București Sud, CET Progresu și CET Grozăvești. Proiectele prevăd realizarea unor noi capacități de cogenerare, creșterea producției de energie electrică și termică, înlocuirea echipamentelor învechite și consolidarea siguranței sistemului pe termen lung.

Potrivit acestuia, la începutul săptămânii viitoare va avea loc o nouă întâlnire între ELCEN și Termoenergetica pentru a clarifica aspectele financiare și juridice legate de instalarea acestor containere, contractate prin Primăria Capitalei, Direcția Investiții.