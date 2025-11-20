Secretarul General ONU cere încheierea unui acord privind tranziția globală de la combustibilii fosili la COP30

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus: „Salut apelurile pentru un mecanism de tranziție justă și solicitările de clarificare cu privire la tranziția de la combustibilii fosili. Un lucru este clar, suntem la capătul puterilor, iar lumea se uită la Belem. Fac un apel insistent către toate delegațiile să dea dovadă de disponibilitate și flexibilitate. Sunt perfect convins că este posibil un compromis”, joi, într-o conferință de presă.

Negocierile au depășit termenul autoimpus de miercuri pentru finalizarea unui acord, cele aproape 200 de state participante rămânând divizate pe subiecte esențiale precum creșterea finanțării climatice și direcțiile pentru tranziția energetică, relatează Reuters.

Summit-ul COP30, găzduit în orașul brazilian Belem a fost prezentat de țara gazdă drept esențial pentru accelerarea acțiunilor climatice.

Tema principală a summitului a fost cea a viitorului combustibililor fosili. State precum Brazilia au susținut trasarea unui parcurs pentru tranziția energetică, însă țări producătoare de combustibili fosili resping ideea.

La summitul COP28 din 2023, statele membre au convenit asupra necesității unei tranziții, însă nu au stabilit un parcurs definit.