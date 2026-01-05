Militanți de stânga au revendicat un atac asupra rețelei electrice din Berlin

Incendiul izbucnit sâmbătă dimineața pe un pod peste canalul Teltow din sud-vestul capitalei ar putea priva zona de electricitate și în multe cazuri de căldură, până la 8 ianuarie, a declarat compania de rețea Stromnetz Berlin, potrivit The Guardian.

În timp ce autoritățile de securitate a statului au deschis o anchetă cu privire la cauza incendiului de lângă centrala termică și electrică Lichterfelde, care a avariat mai multe cabluri de înaltă tensiune, Vulkangruppe (Grupul Vulcanilor) a declarat că a vizat în mod deliberat unele dintre cele mai bogate cartiere ale orașului.

Într-o broșură, consultată de The Guardian, pe care un purtător de cuvânt al poliției a numit-o „credibilă”, grupul a declarat că a avut ca scop „să taie pragul clasei conducătoare”.

A condamnat „lăcomia pentru energie” produsă de combustibili fosili cu emisii ridicate, numind atacul „acțiune în interes public” și „act de autoapărare și solidaritate internațională cu toți cei care protejează pământul și viața”.

În mesaj, care includea detalii despre incendiu, Vulkangruppe a afirmat că centrele de date utilizate pentru inteligența artificială exacerbează problema consumului de energie dăunător climei, creând în același timp pericole pentru societate.

„Contribuim la propria noastră supraveghere, iar aceasta este cuprinzătoare. Corporațiile tehnologice sunt în mâinile unor oameni cu putere pe care le-o acordăm noi”, a spus grupul. „Într-o zi vom sta pur și simplu în fața ecranelor luminoase sau a mașinilor nefuncționale, în timp ce vom muri de sete și foame.”

Scuze pentru cei defavorizați

Grupul a declarat că dorește să își ceară scuze celor mai defavorizați care au fost afectați de pană de curent, dar a precizat că simpatia sa este limitată „pentru numeroșii proprietari de vile” aflați acum în întuneric.

Zona afectată de pană de curent include numeroase aziluri de bătrâni și spitale, precum și clădiri înalte, ai căror locuitori se bazează pe lifturi care acum nu funcționează. În Berlin au fost ninsori moderate în weekend, iar temperaturile nocturne au scăzut mult sub zero grade.