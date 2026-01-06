ING ar purta discuții pentru preluarea Garanti BBVA România – surse ZF

Conform surselor citate de ZF, discuţiile dintre ING şi BBVA, acţionarul majoritar al Garanti Bank România, se desfăşoară „one to one”, fără ca grupul spaniol să fi deschis un proces formal de vânzare care să invite şi alţi potenţiali cumpărători.

ZF notează că negocierile ar fi susţinute şi de relaţia profesională dintre Pinar Abay, manager de top în cadrul grupului ING (responsabilă de Divizia de Global Banking – Retail, Private Banking şi mid-corporate), şi Onur Genç, CEO al BBVA, cei doi fiind colegi timp de mai mulţi ani la McKinsey Turcia. Totodată, potrivit ZF, Onur Genç a fost ani la rând membru în Consiliul de Administraţie al Garanti Bank România.

BBVA ar încerca să identifice o „soluţie de viitor” pentru operaţiunile din România, în condiţiile în care banca nu ar fi avut o strategie clară de creştere accelerată pe piaţa locală şi riscă să piardă teren dacă nu continuă investiţiile, mai arată ZF, citând surse.

Potrivit surselor bancare invocate de ZF, Garanti Bank România este considerată „o bancă destul de bună, curată”, iar BBVA ar solicita o primă suplimentară la preţ, refuzând o vânzare „la discount”, pe fondul interesului pe care l-ar putea genera o astfel de tranzacţie pentru jucătorii din top 10.

La finalul lui 2024, conform datelor BNR, ING Bank România avea active de 78 mld. lei (15,7 mld. euro) şi o cotă de piaţă de 8,85%, în timp ce Garanti BBVA România avea active de 16,93 mld. lei (3,4 mld. euro) şi o cotă de piaţă de 1,89%. În scenariul unei achiziţii, ING ar depăşi pragul de 10% cotă de piaţă şi ar intra într-o zonă de competiţie pentru poziţiile superioare ale clasamentului, conform analizei ZF.

Pe fondul consolidării aşteptate în topul bancar în 2025, ZF arată că Banca Transilvania ar urca spre 24% după achiziţia OTP, BCR ar fi în jur de 14%, CEC Bank ar depăşi 11%, iar UniCredit ar trece peste 10% după închiderea achiziţiei Alpha Bank, în timp ce BRD şi Raiffeisen ar coborî sub/prin preajma pragului de 10%. În acest context, ING riscă să alunece în clasament dacă nu face o mişcare de creştere accelerată, notează ZF.

Analiştii citaţi de ZF consideră că bankingul devine tot mai costisitor din cauza reglementărilor şi a concurenţei, iar pentru a rămâne „important” pe piaţa românească ar fi necesară o cotă de piaţă de peste 10%. Totodată, sistemul bancar ar avea „prea multe bănci” (aproximativ 30), iar presiunile de cost – inclusiv taxa bancară de 4% menţionată de ZF – ar putea afecta în special băncile din eşalonul doi şi trei.