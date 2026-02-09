Prima pagină » Social » Procurorii i-au interzis unui bărbat să meargă cu mijloacele de transport în comun din Cluj-Napoca

Procurorii i-au interzis unui bărbat să meargă cu mijloacele de transport în comun din Cluj-Napoca

Procurorii au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile un bărbat, căruia i-a fost interzis de asemenea să meargă cu mijloacele de transport în comun din Cluj-Napoca.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 feb. 2026, 10:08, Social

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, un procuror a dispus plasarea sub control juduciar pentru 60 de zile față de un bărbat cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Totodată, acestuia i s-a interzis, pe durata de valabilitate a măsurii, să călătorească cu mijloacele de transport în comun aparținând CTP Cluj-Napoca.

Conform procurorilor, în sarcina inculpatului s-a reținut că, în 2 februarie 2026, în jurul orei 13.00, aflându-se în interiorul unui mijloc de transport în comun, acesta s-a masturbat în prezenta altor călători.

„La luarea măsurii, procurorul de caz a avut în vedere faptul că infracțiunea imputată a fost comisă în interiorul unui mijloc de transport în comun frecventat de mulți călători, inclusiv persoane minore, chestiune ce denotă atât îndrăzneala deosebită a inculpatului, și o lipsă totală de autocenzură, cât și un dispreț evident față de normele legale și morale de conviețuire socială”, arată procurorii.

Aceștia precizează că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind formularea unor propuneri privind luarea unor măsuri preventive privative de libertate față de persoana acuzată.

