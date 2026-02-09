Când copiii cer ajutor, societatea nu mai are voie să tacă – COMUNICAT

România traversează una dintre cele mai dureroase și tăcute crize ale sale. O criză care nu se vede întotdeauna la televizor, dar care se simte zilnic în familii, în școli, pe stradă și, uneori, în tăcerea copiilor care nu mai știu cui să ceară ajutor. Consumul de droguri și alte forme de dependență au coborât alarmant spre vârste tot mai fragede, iar în fața acestui fenomen, prea des, societatea a ales să privească în altă parte.

În acest context, Fundația Antidrog Ștefan Adrian și Asociația Drogurile Ucid Visurile Copiilor anunță public un parteneriat construit din responsabilitate, convingere și urgență morală: demararea primului proiect național de infiintare a unui centru dedicat exclusiv tratării adicțiilor la minori, care va fi realizat în localitatea Periș, județul Ilfov, pe un teren aflat în proprietatea Fundației Antidrog Ștefan Adrian.

Acest centru nu este doar o clădire. Este un răspuns. Este un „nu” spus abandonului și un „da” spus vieții. Este locul în care copiii care au căzut vor avea șansa reală de a se ridica, într-un mediu sigur, profesionist și profund uman. Un spațiu în care tratamentul medical se va îmbina cu sprijinul psihologic, cu educația, cu sportul, cu reconstrucția încrederii și cu refacerea legăturii dintre copil, familie și societate.

Inițiatorii proiectului subliniază că, în România de astăzi, minorii dependenți sunt printre cei mai vulnerabili și mai puțin protejați. De multe ori sunt stigmatizați, judecați, ascunși sau ignorați. Iar lipsa centrelor specializate dedicate exclusiv lor transformă suferința într-o problemă cronică, transmisă mai departe, dintr-o generație în alta.

Centrul de la Periș este gândit ca un model-pilot la nivel național, un început asumat, care să demonstreze că soluțiile există atunci când există voință, colaborare și viziune. El va funcționa pe principii moderne, adaptate nevoilor reale ale copiilor și adolescenților, cu accent pe recuperare pe termen lung, prevenirea recidivei și reintegrarea socială.

Clarificare esențială privind natura și funcționarea centrului de la Periș

Pentru o corectă informare a opiniei publice, este important de precizat că centrul de la Periș nu va fi construit de la zero, ci va fi amenajat și adaptat funcțional în clădiri deja existente, aflate în proprietatea Fundației Antidrog Ștefan Adrian. Aceste imobile vor fi reconfigurate și dotate conform standardelor necesare desfășurării activităților de tratament, recuperare și reabilitare destinate minorilor.

Centrul va avea destinație exclusivă pentru minori, adresându-se copiilor și adolescenților afectați de toate formele de adicții, indiferent de natura acestora. În mod explicit, centrul va trata și va gestiona cazuri de:

– dependență de substanțe psihoactive (droguri de risc și de mare risc);

– consum problematic de alcool la minori;

– dependență de medicamente (analgezice opioide, sedative, stimulente etc.);

– adicții comportamentale, precum dependența de jocuri de noroc, jocuri video, internet, rețele sociale sau alte forme de comportament compulsiv cu impact sever asupra dezvoltării copilului.

Din punct de vedere medical și terapeutic, centrul de la Periș este conceput ca o unitate de recuperare post-acută, destinată etapei de reabilitare și recuperare psihosocială a minorilor după externarea din unități spitalicești. Astfel, copiii și adolescenții care au trecut prin faza de intervenție medicală de urgență sau tratament spitalicesc vor putea fi preluați într-un cadru sigur, controlat și specializat, pentru continuarea procesului terapeutic.

Această etapă, denumită în termeni medicali reabilitare terapeutică post-spitalizare și recuperare integrată, este esențială pentru stabilizarea emoțională, prevenirea recăderilor și reconstruirea funcțională a minorului din punct de vedere psihologic, educațional și social. Centrul va oferi programe structurate de consiliere psihologică, terapie individuală și de grup, suport psiho-educațional, activități de reintegrare școlară și socială, precum și intervenții dedicate refacerii relației copil–familie.

Prin această abordare, centrul de la Periș nu își propune doar tratarea simptomelor dependenței, ci vindecarea pe termen mediu și lung, în sens clinic și uman, a unor traume profunde care afectează dezvoltarea minorilor și șansele lor reale la o viață normală.

Dar acest proiect nu se oprește la ziduri și planuri arhitecturale.

În paralel, cele două organizații anunță înființarea Uniunii Naționale Antidrog – „Alege Viața, nu Dependența”, o platformă-program și o mișcare națională deschisă, născută din convingerea că lupta împotriva drogurilor nu poate fi dusă fragmentat, izolat sau în tăcere.

Uniunea Națională Antidrog își propune să adune sub aceeași umbrelă toți cei care nu mai acceptă indiferența: organizații neguvernamentale, medici, psihologi, terapeuți, profesori, autorități, instituții publice, mediul privat, cultele religioase, jurnaliști, părinți și cetățeni care înțeleg că problema drogurilor nu este „a altora”, ci a noastră, a tuturor.

Această Uniune va funcționa ca un spațiu viu de dialog și acțiune, o platformă națională interactivă în care vor fi aduse la lumină realități ignorate, vor fi împărtășite experiențe, vor fi propuse soluții și vor lua naștere colaborări concrete. Nu vorbe goale, ci programe. Nu reacții întârziate, ci prevenție, educație și intervenție timpurie.

Uniunea Națională Antidrog – „Alege Viața, nu Dependența” își propune:

să devină o voce unitară și credibilă în lupta împotriva drogurilor;

în lupta împotriva drogurilor; să creeze o platformă națională interactivă , unde vor fi publicate informații, analize, mărturii, propuneri de politici publice și bune practici;

, unde vor fi publicate informații, analize, mărturii, propuneri de politici publice și bune practici; să faciliteze colaborări concrete și programe comune între ONG-uri, instituții și specialiști;

între ONG-uri, instituții și specialiști; să susțină prevenția, educația și intervenția timpurie , cu accent pe protejarea minorilor;

, cu accent pe protejarea minorilor; să sprijine dezvoltarea unei rețele naționale de centre de prevenție și tratament, pornind de la proiectul-pilot de la Periș.

Fundația Antidrog Ștefan Adrian și Asociația Drogurile Ucid Visurile Copiilor sunt inițiatorii și fondatorii Uniunii Naționale Antidrog, asumându-și rolul de catalizator al acestui efort național. Ele pun la dispoziție experiența acumulată în ani de activitate, resursele logistice și umane, dar mai ales determinarea de a nu renunța.

Acest demers este, în esență, un apel public la conștiință. Un apel adresat instituțiilor, decidenților, presei, mediului privat și fiecărui cetățean care înțelege că viitorul unei societăți începe cu felul în care își protejează copiii.

Pentru fiecare copil salvat, o familie rămâne întreagă.

Pentru fiecare adolescent recuperat, o generație mai are o șansă.

Alege Viața. Alege implicarea. Alege să nu mai taci.

Împreună putem construi soluții reale, durabile și umane.