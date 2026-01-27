Peste 40% dintre copiii cu dizabilități severe din România nu dispun de bani suficienți pentru terapie. 25% nu dispun de un centru terapeutic adecvat

În același timp, costurile lunare raportate de părinți pentru terapii variază între 3.500 – 4.000 lei pentru copiii cu grad de handicap mediu și pot ajunge la 7.000 – 14.000 lei pentru copiii cu grad de handicap accentuat, în funcție de complexitatea planului terapeutic și frecvența recomandată de specialiști. Pentru o parte dintre copii, cheltuielile cresc suplimentar din cauza echipamentelor medicale necesare, precum ghete terapeutice, scaune rulante, verticalizatoare și alte dispozitive de sprijin.

Contextul național confirmă dimensiunea acestei presiuni. La 31 martie 2025, în România erau înregistrați 87.054 de copii cu dizabilități, dintre care 54.427 aveau dizabilități severe, potrivit datelor UNICEF. Aproape jumătate dintre acești copii aveau vârste între 7 și 13 ani.

În practică, accesul la terapii rămâne limitat: doar copiii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și dețin documentația necesară (inclusiv certificatul de încadrare în grad de handicap) pot beneficia de terapii decontate, iar numărul ședințelor este plafonat. Dincolo de aceste limite, recuperarea depinde, de cele mai multe ori, de resursele financiare ale familiei.

Înființată în 2021, Asociația SVUC sprijină copiii cu afecțiuni neuromotorii grave din toată țara prin acces la terapii și intervenții medicale adaptate nevoilor fiecărui caz, inclusiv în situații cu diagnostice rare sau extrem de rare. Până în prezent, asociația a susținut 50 de copii, iar suma investită în terapii și intervenții pentru beneficiari se ridică la aproximativ 4.000.000 lei.

De ce se blochează recuperarea: bani, timp și lipsa unei soluții integrate

Dincolo de costuri, părinții indică dificultăți care afectează consecvența recuperării: lipsa unui centru terapeutic adecvat, oboseala logistică generată de programări multiple în locații diferite, nevoia de continuitate și echipe multidisciplinare, precum și presiunea emoțională a recuperării pe termen lung.

Pentru a răspunde acestor nevoi, Asociația SVUC construiește Centrul Terapeutic „Erica Maria”, un proiect realizat „cărămidă cu cărămidă”, prin donații și parteneriate care se traduc direct în spații, echipamente și ore reale de terapie pentru copii.

În prezent, organizația strânge fonduri pentru a ridica în București acest centru multidisciplinar dedicat copiilor cu afecțiuni neuromotorii, gândit ca o soluție concretă la recuperarea fragmentată: un singur loc în care copiii să poată avea acces la terapii esențiale precum kinetoterapie, terapie ocupațională și integrare senzorială, completate de metode precum masaj terapeutic, stretching, elongații și termoterapie.

Obiectivul este ca centrul să poată susține zilnic recuperarea pentru aproximativ 30–50 de copii, prin evaluare, plan terapeutic și intervenții integrate, într-un spațiu adaptat nevoilor lor și cu sprijinul unei echipe de specialiști.

„Când un copil are nevoie de recuperare, nu poți pune pauză până luna viitoare. Dar pentru multe familii, exact asta se întâmplă: planul terapeutic se rupe pentru că nu mai există buget, iar costurile pot ajunge la 14.000 de lei pe lună. În același timp, din ce vedem în practică, la nivel național există în jur de 315 centre autorizate pentru colaborarea cu CNAS pe zona de terapii, ceea ce este mult prea puțin raportat la nevoile reale ale copiilor cu dizabilități severe. De aceea ne dorim să construim Centrul Terapeutic ‘Erica Maria’ și căutăm parteneri și donatori care vor să contribuie”, a declarat Cătălin Chicioroagă, fondator al Asociației SVUC.

