A ucis un câine legându-l de un atelaj hipo

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din localitatea Condeești, județul Ialomița, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind cercetat pentru uciderea animalelor, cu intenție și fără drept, se precizează într-un comunicat emis de IPJ Ialomița.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de 30 ianuarie, când polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșereni au fost sesizați de un cetățean din comuna Bărcănești.

Bărbatul a fost reținut 24 de ore

Potrivit sesizării, o persoană ar fi omorât un câine după ce l-ar fi legat cu o sfoară de un atelaj hipo și l-ar fi tractat.

În urma verificărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Reprezentanții Poliției precizează că urmărirea penală reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, și că aceasta nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.