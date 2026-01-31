Prima pagină » Social » A ucis un câine legându-l de un atelaj hipo

A ucis un câine legându-l de un atelaj hipo

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați după ce un câine a fost ucis cu bestialitate de un bărbat din Ialomița. Acesta este cercetat penal acum.
A ucis un câine legându-l de un atelaj hipo
Luiza Moldovan
31 ian. 2026, 12:57, Social

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din localitatea Condeești, județul Ialomița, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind cercetat pentru uciderea animalelor, cu intenție și fără drept, se precizează într-un comunicat emis de IPJ Ialomița.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de 30 ianuarie, când polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșereni au fost sesizați de un cetățean din comuna Bărcănești.

Bărbatul a fost reținut 24 de ore

Potrivit sesizării, o persoană ar fi omorât un câine după ce l-ar fi legat cu o sfoară de un atelaj hipo și l-ar fi tractat.

În urma verificărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Reprezentanții Poliției precizează că urmărirea penală reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, și că aceasta nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
Gandul
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Libertatea
Leguma de 2 lei care te ferește cel mai bine de gripă. Se găsește în orice market din România, chiar și iarna
CSID
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Promotor