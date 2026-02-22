Prima pagină » Social » Un bărbat nemulțumit de cum s-a deszăpezit strada lui a amenințat muncitorii cu un pistol

Un bărbat care nu a fost mulțumit de cum a fost deszăpezită strada pe care locuiește, în Corbeanca, județul Ilfov, a amenințat muncitorii cu un pistol. Polițiștii fac cercetări.
22 feb. 2026

IPJ Ilfov anunță că duminică polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un bărbat din comuna Corbeanca, nemulțumit de modul în care s-ar fi efectuat deszăpezirea pe strada sa, ar fi amenințat lucrătorii cu un pistol.

La fața locului, polițiștii au stabilit că, pe fondul unui incident verbal, bărbatul de 49 de ani ar fi ieșit din locuință având asupra sa un pistol tip airsoft.

Acesta a predat polițiștilor arma neletală tip airsoft, aceasta nefiind supusă autorizării.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale, în colaborare cu Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov.

