Nou record financiar pentru România pe piața exporturilor de ovine vii. La cât se ridică vânzările

Recordul financiar anterior a fost stabilit în 2023, când valoarea financiară a vânzărilor de ovine vii din România pe piețele terțe a fost de 205.272.579 euro. În 2024, această valoare a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 197.997.768 euro.

În acest an, vânzările pe piața ovinelor vii au revenit spectaculos, atingând un nou record: 210.053.041 euro, în intervalul 1 ianuarie – 26 octombrie 2025.

De la începutul acestui an și până în prezent, România a exportat 56.562 tone, iar prețul mediu este de 3,71 euro/kg, ușor mai mic decât cel din 2024.

De menționat în acest sens este faptul că prețul mediu se referă la transporturile care părăsesc teritoriul României și nu la prețul încasat de crescătorii de ovine la poarta fermei.

Clienții României privind ovinele vii

Potrivit datelor centralizate de Comisia Europeană, România exportă cele mai multe ovine vii în Iordania, reprezentând aproape jumătate din valoarea vânzărilor și a cantității exportate.

Al doilea cel mai important client al ovinelor vii din România este Algeria, țară spre care România a exportat ovine vii în valoare de 53,7 milioane de euro. Alți clienți importanți sunt Israelul și Libia, România exportând ovine vii a 11,2 milioane de euro, respectiv 11,5 milioane de euro.

România se află pe locul al doilea în UE ca efectiv de ovine – 10 milioane de capete – și pe primul loc privind comerțul cu ovine vii.

Pe locul II, la mare distanță, se află Spania, cu exporturi de 118 milioane de euro.

Reamintim faptul că până la sfârșitul acestui an, exportul și tranzitul de ovine și caprine din România către alte state membre UE sunt interzise. Decizia a fost luată din cauza riscului ridicat de răspândire a virusului pestei micilor rumegătoare, după focarul confirmat în județul Bihor în luna martie 2025.

România ocupă locul 1 în UE și la exportul de cereale, în afara UE, poziție menținută și în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 (1 iulie 2025 – 30 iunie 2026), potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa.

„România își dovedește potențialul agricol și capacitatea de a deveni un furnizor de încredere pentru piețele internaționale. Fermierii români, sprijiniți prin subvenții și programe de investiții, au reușit să atingă performanțe istorice și să ducă produsele românești acolo unde le este locul – în topul Uniunii Europene”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu.