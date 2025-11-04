România este pe primul loc în Uniunea Europeană la exportul de cereale și înregistrează recorduri istorice în comerțul de carne de pasăre și animale vii. Ministrul Agriculturii: „România își dovedește potențialul agricol”

România ocupă locul 1 în Uniunea Europeană la exportul de cereale, în afara UE, poziție menținută și în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 (1 iulie 2025 – 30 iunie 2026), potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa.

România are, de asemenea, recorduri financiare absolute în sectorul zootehnic, cu vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025, către piețele externe, respectiv:

210 milioane euro – exporturi de ovine vii

Vânzările de ovine vii pe piețele non-UE în primele 10 luni din 2025 au ajuns la un nou record, după ce înregistrat în 2023, când a fost de 205.272.579 euro, cel mai mare nivel din seria statistică istorică, potrivit datelor europene citate de publicația online de specialitate Lanțul alimentar.

De amintit că vânzările de ovine vii din România pe piața Uniunii Europene sunt interzise până la finalul anului 2025, conform deciziei luate de Comisia Europeană.

În primele 10 luni s-au livrat 56.562 tone, cu un preț mediu de 3,71 euro/kg, mai mic decât anul trecut ( 3,80 euro/kg ), dar mai mare decât prețul mediu din 2023 ( 3,35 euro/kg ). Cel mai important cumpărător al ovinelor vii din România rămâne Iordania ( 103.625.906 euro, 28.537,2 tone, preț mediu 3,63 euro/kg ). Potrivit sursei citate. România ocupă locul I în Uniunea Europeană în comerțul cu ovine vii. Pe locul II se află Spania ( 118.004.160 euro, 25.600,9 tone, preț mediu 4,61 euro/kg ).

150 milioane euro – exporturi de bovine vii

Cantitatea totală exportată în primele 10 luni a fost de 42.899,3 tone, cu un preț mediu de 3,53 euro/kg. Creșterea din ultimii zece ani este spectaculoasă față de 2014, când România exporta doar 1.012,8 tone de bovine vii în afara Uniunii Europene. Valoarea financiară de acum 11 ani a fost de 1.375.895 euro, cu un preț mediu de 1,36 euro/kg. În 2024, exporturile ajunseseră la 143.007.855 euro, 46.575,2 tone, 3,07 euro/kg.

Israel este principalul partener comercial al României pentru exportul de bovine vii, cu o valoare de 86.563.892 euro și o cantitate de 22.848,2 tone, la un preț mediu de 3,79 euro/kg, potrivit datelor statistice europene citate de publicația online de specialitate Lanțul alimentar.

România se situează pe locul 2 în clasamentul exportatorilor de bovine vii din Uniunea Europeană, după Croația, care a înregistrat exporturi de 172.005.056 euro (44.387,1 tone, preț mediu 3,88 euro/kg) în același interval – 1 ianuarie – 26 octombrie 2025.

100 milioane euro – exporturi de carne de pasăre către piețele terțe

În perioada 1 ianuarie – 26 octombrie 2025, vânzările de carne de pui românească pe piețele terțe au ajuns la 101.522.886 euro, cu o cantitate totală livrată de 37.601,1 tone și un preț mediu de 2,70 euro/kg. Este o creștere semnificativă comparativ cu 2014, când exporturile românești de carne de pasăre pe piețele terțe au atins doar 1.088.953 euro pentru 1.200,9 tone (preț mediu 0,91 euro/kg)

Cel mai mare importator rămâne Marea Britanie, cu 87.313.916 euro și 17.886,5 tone, la un preț mediu de 4,88 euro/kg. În Marea Britanie, carnea de pui proaspătă este cea mai bine vândută. Datele statistice europene arată o valoare financiară de 74.969.933 euro și 15.215,5 tone, preț mediu 4,93 euro/kg. Alte piețe externe importante includ: Albania, Angola, Armenia, Bangladesh, Congo, Gabon, Gambia, India, Liberia, Moldova și multe altele, potrivit statisticilor europene citate de publicația online de specialitate Lanțul alimentar.

„România își dovedește potențialul agricol”

Potrivit oficialilor instituției, aceste rezultate confirmă eficiența măsurilor adoptate în ultimii doi ani și jumătate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reformarea sistemului de subvenții, introducerea de scheme de ajutor de stat dedicate zootehniei și direcționarea fondurilor europene către investiții în ferme, procesare și bunăstarea animalelor.

„România își dovedește potențialul agricol și capacitatea de a deveni un furnizor de încredere pentru piețele internaționale. Fermierii români, sprijiniți prin subvenții și programe de investiții, au reușit să atingă performanțe istorice și să ducă produsele românești acolo unde le este locul – în topul Uniunii Europene”, a declarat ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu.

MADR a pus la dispoziția sectorului zootehnic și vegetal, prin Planul Strategic 2023–2027 și măsurile de sprijin adoptate:

peste 3 miliarde de euro pentru investiții în ferme zootehnice, unități de procesare și irigații;

scheme de sprijin cuplat și ajutoare naționale tranzitorii adaptate fiecărui sector – ovine, bovine și avicole;

programe de bunăstare și biosecuritate finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat;

instrumente de promovare a produselor românești pe piețele din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia.

„Performanțele obținute în 2025 confirmă că România ocupă un loc de vârf în agricultura europeană, consolidându-și rolul de exportator strategic și partener agricol solid în cadrul Uniunii Europene”, arată oficialii Ministerul Agriculturii.