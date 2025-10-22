Ministerul Agriculturii lansează în consultare ghidul pentru investiții în energie regenerabilă

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță publicarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară”, se arată în comunicatul emis.

Potrivit ministerului, documentul este supus consultării publice pentru lansarea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare destinate fermierilor și procesatorilor care doresc să investească în energie verde pentru propriul consum.

Consultarea publică durează 15 zile, începând cu data de 16 octombrie.

„Ministerul Agriculturii sprijină constant investițiile care contribuie la modernizarea și eficientizarea activităților din sectorul agroalimentar. Prin această schemă de finanțare, venim în sprijinul fermierilor și al procesatorilor care aleg să producă energie verde pentru consumul propriu, reducând astfel costurile de operare și dependența de surse externe. Dezvoltarea durabilă a agriculturii românești presupune adoptarea soluțiilor energetice sustenabile, care asigură competitivitatea și protejarea mediului”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cui se adresează Schema de Energie

Schema de Energie este adresată întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiilor din domeniul îmbunătățirilor funciare.

„Prin această schemă pot primi finanțare proiectele care vizează realizarea de capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum (sub sau peste 1 MW), din surse solare sau eoliene, cu sau fără sisteme de stocare”.

Fermierii o să poată solicita finanțare exclusiv pentru înființarea de unități noi, nefiind eligibile proiectele care înlocuiesc capacități existente, vizează extinderi sau prevăd un autoconsum mai mic de 70% din energia produsă prin capacitatea nou instalată.

„Finanțarea este asigurată prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare (Schema de energie), finanțată din Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei”.

Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).