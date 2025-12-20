Gândul. Care sunt principalele destinații pentru produsele românești și riscurile dependenței economice

Produsele realizate în România ajung în principal pe piețele din Uniunea Europeană. Germania ocupă primul loc între partenerii comerciali ai țării, fiindcă aproape un sfert din bunurile românești merg către această economie, potrivit celui mai recent raport al Băncii Naționale a României.

De aici apare și ideea bine cunoscută că „Dacă Germania strănută, România face gripă”.

În total, exporturile României au ajuns la aproximativ 86 de miliarde de euro. Această valoare indică o scădere ușoară de 0,3% față de anul 2023.

Cele mai slabe luni au fost august și decembrie, cu exporturi de circa 6,1 miliarde de euro, în timp ce luna octombrie a adus vârful anual, cu 7,9 miliarde de euro.

România a adus din exterior bunuri în valoare de 119 miliarde de euro, cu 3,2% mai mult față de anul precedent, adică un plus de 3,6 miliarde de euro. Această diferență indică o vulnerabilitate importantă a economiei românești în raport cu piețele externe.

Gândul prezintă harta cu principalele destinații de export ale României, țări care dacă au probleme economice vor lovi direct și economia României.

Deficitul balanței comerciale a urcat la 32,9 miliarde de euro în 2024, cu 13,6% peste nivelul din anul anterior. Exporturile au scăzut ușor, iar importurile au crescut, ceea ce a dus deficitul la 9,3% din PIB.

Comerțul internațional cu bunuri a constatat deficite

Conform analizei soldului balanței bunurilor pe grupe de mărfuri, se observă deficite la următoarele categorii:

Produse chimice și plastice: 10,5 miliarde euro

Produse minerale: 5,1 miliarde euro

Metale comune: 4,5 miliarde euro

Produse agroalimentare: 3,1 miliarde euro

Textile, confecții și încălțăminte: 2,9 miliarde euro

Mașini, aparate, echipamente și mijloace de transport: 2,5 miliarde euro

Alte mărfuri: 4,1 milioane euro

Singurul excedent a fost înregistrat la categoria produse din lemn și hârtie, cu 72 de milioane de euro.

Care sunt partenerii economici principali ai României?

Statele-membre ale Uniunii Europene continuă să ocupe poziții de top în rândul partenerilor comerciali ai României. Totuși, Turcia reprezintă singura țară din afara UE care se evidențiază în clasamentul primelor zece destinații de export pentru bunurile produse în România.

Germania: 18 miliarde de euro

Italia: 7 miliarde

Franța: 6 miliarde

Ungaria: 5 miliarde

Bulgaria: 4 miliarde

Polonia: 4 miliarde

Țările de Jos: 3 miliarde

Turcia: 3 miliarde

Cehia: 3 miliarde

Spania: 2 miliarde

Exporturile în afara Uniunii Europene

În 2024, exporturile către statele Uniunii Europene au ajuns la 62,1 miliarde de euro, cu 0,5% mai puțin față de anul anterior. În schimb, livrările către țările din afara Uniunii au ajuns la 24 de miliarde de euro, în ușoară creștere. Acestea au reprezentat 27,9% din totalul exporturilor.

Cele mai mari valori extracomunitare au fost către Turcia, cu 3,1 miliarde de euro, Marea Britanie, cu 2,6 miliarde, și Republica Moldova, cu 2 miliarde. Exporturile către Statele Unite au atins 2 miliarde de euro, iar cele către Ucraina, 1,6 miliarde.

Procentajul exporturilor românești în industriile de prelucrare

Industria de prelucrare a generat exporturi considerabile, atingând următoarele procente, raportate la valoarea totală:

Industria autovehiculelor de transport rutier: 21% din exportul total al anului 2024

Industria de echipamente electrice: 13,4%

Industria de mașini, utilaje și echipamente: 8,6%

Industria calculatoarelor și a produselor electronice și optice: 6,3%

Industria de produse din cauciuc și mase plastice: 5,9%

Industria metalurgică: 4,8%

Unde s-au înregistrat scăderi evidente și de ce?

În 2024, majoritatea exporturilor, reprezentând 58,9% din total, au fost bunuri pentru consum intermediar, și-anume materii prime și componente folosite de companii pentru a produce bunuri finale care sunt, mai departe, integrate sau consumate în procesul de producție. Printre acestea, în raportul BNR, se menționează:

Componente auto și anvelope

Echipamente pentru controlul sau distribuția electricității

Fire electrice

Combustibili

Gaz de sondă

Grâu, porumb, semințe de floarea-soarelui și orz.

Cele mai semnificative diminuări ale exporturilor au fost semnalate la următoarele categorii de produse: porumb, semințe de rapiță, grâu, fire și cabluri. Aceste scăderi au fost determinate atât de reducerea volumelor exportate, cât și de deprecierea prețurilor pe piețele externe.