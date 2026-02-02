Germania: Cinci persoane arestate pentru eludarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei

Informația a fost confirmată de Parchetul Federal german, care coordonează o amplă anchetă privind exporturi ilegale de mărfuri către companii rusești din domeniul apărării, scrie Reuters.

Suspecții sunt cetățeni germani, ucraineni și ruși și sunt acuzați că au creat o rețea complexă de firme pentru a ocoli restricțiile comerciale impuse de Uniunea Europeană. Ancheta scoate la iveală una dintre cele mai ample scheme de export ilegal către Rusia, descoperite în Germania de la începutul conflictului din Ucraina.

Rețeaua de eludare a sancțiunilor UE împotriva Rusiei

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi utilizat o companie cu sediul în orașul Lübeck, precum și mai multe firme fantomă, pentru a derula aproximativ 16.000 de livrări către Rusia, în valoare totală de cel puțin 30 de milioane de euro. Aceste exporturi ar fi avut loc după intrarea în vigoare a sancțiunilor UE împotriva Rusiei, încălcând în mod direct legislația europeană.

Mărfurile livrate ar fi ajuns la cel puțin 24 de companii rusești din sectorul apărării, aflate pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. Autoritățile suspectează că agenții ai statului rus s-ar afla în spatele rețelei de achiziții, folosind intermediari occidentali pentru a obține produse strategice.

Parchetul Federal a subliniat că acest caz evidențiază dificultățile cu care se confruntă autoritățile europene în aplicarea eficientă a sancțiunilor UE împotriva Rusiei. Germania a intensificat în ultimii ani controalele privind exporturile sensibile, în special cele care pot avea utilizare militară sau duală.

Cei cinci suspecți riscă pedepse severe, inclusiv ani grei de închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați de constituirea unui grup infracțional organizat și de încălcarea regimului de sancțiuni.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud noi arestări.