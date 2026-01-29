Următorul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei va fi aprobat în 24 februarie

„În ceea ce privește cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni, intenționăm să-l prezentăm în 24 februarie”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației UE, citată de Ukrainska Pravda.

Kallas a precizat că statele membre UE propun mai multe tipuri de sancțiuni, inclusiv „interzicerea totală a serviciilor maritime, precum și sancțiuni în domeniul energetic și al îngrășămintelor”.

„Adică, acestea sunt propunerile aflate în discuție. Așadar, lucrările sunt în curs”, a declarat Kallas.

Șefa diplomației UE a precizat că nu poate afirma că există în prezent un acord între statele UE cu privire la conținutul pachetului.

„Nu pot spune că avem un acord în acest moment. Altfel, am fi declarat deja că avem un acord. Dar am avut multe discuții astăzi. Așadar, continuăm să lucrăm la acest subiect”, a declarat Kallas.

În următoarea săptămână, Comisia Europeană (CE) va anunța o propunere pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Franța și-ar dori ca acest pachet să fie „deosebit de dur” cu „flota fantomă a Rusiei”. În același timp, Finlanda și Suedia au îndemnat CE să impună o interdicție mai strictă asupra exporturilor de produse de lux către Rusia, să interzică întreținerea petrolierelor rusești și să reducă cotele UE pentru importurile de îngrășăminte din Rusia, potrivit Euractiv.

În 24 februarie, când se vor împlini 4 ani de la începerea invaziei din Ucraina, un grup de comisari europeni, printre care și comisarul pentru extindere, Marta Kos, vor fi prezenți într-o vizită oficială la Kiev.